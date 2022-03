Hilfe bei Wohnungsnot

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Hilft, Obdachlosigkeit zu verhindern: Die Fachstelle Wohnen der Caritas ist im Maria-Geschwendtner-Haus am Indersdorfer Bahnhof untergebracht. © fischer

Zwei gute Nachrichten: In Indersdorf gibt es eine Fachstelle der Caritas, die helfen soll, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Und: Die Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, das Angebot zu verlängern. Denn – „der Bedarf ist enorm“, so Bürgermeister Franz Obesser.

VON CHRISTIANE BREITENBERGER

Indersdorf – Bereits seit zwei Jahren gibt es in Indersdorf im Maria-Gschwendtner-Haus am Bahnhof eine „Fachstelle Wohnen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit“. Finanziert wird diese Stelle von den Gemeinden Erdweg, Haimhausen, Indersdorf, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen und Weichs (wir haben mehrfach berichtet). Jetzt ist es für diese Gemeinden Zeit, zu prüfen, ob sich diese Fachstelle wirklich lohnt, oder eben nicht.

Das Ergebnis im Indersdorfer Gemeinderat war – wie bereits in Röhrmoos – einstimmig: Wir brauchen die Fachstelle. Bürgermeister Franz Obesser betonte: „Wir sind sehr zufrieden, was die Caritas macht, es ist genau das, was wir uns gewünscht haben.“ Er gab einen kurzen Überblick über die Zahlen aus 2021: 47 Haushalte wurden hier von der Fachstelle beraten – „das ist eine enorme Zahl“, wie Obesser betonte. „Das ist so gut wie jede Woche ein neuer Haushalt und das trotz Corona!“

13 dieser Beratungen fanden allein für Indersdorf statt. Obesser lobte zudem die optimale Vernetzung der Caritas. „Hier werden die Leute optimal beraten, egal ob Schuldner- oder Suchtberatung.“

Ziel der Fachstelle ist es, bestehende Mietverhältnisse, die von Schwierigkeiten bedroht sind, zu retten. In den vergangenen zwei Jahren ist dies bereits oft gelungen (ausführlicher Bericht über die Arbeit der Fachstelle folgt).

Die Gesamtkosten für die Fachstelle betragen rund 70 000 Euro, der Anteil für Indersdorf sind jährlich 17 000 Euro. Gut investiertes Geld, da sind sich die Gemeinderäte einig, sie stimmten geschlossen dafür, den Vertrag mit der Caritas zu entfristen. Die Kündigungsfrist beträgt künftig ein Jahr.