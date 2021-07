So gelingt Hochwasserschutz und Naturschutz in einem

Zurück zur Natur: Auf der Ausgleichsfläche zwischen der Staatsstraße Indersdorf/Langenpettenbach (2050) will die Gemeinde künftig den Gittersbach öffnen (hellblau), der derzeit verrohrt gerade zur Glonn läuft (dunkelblau). Der weiße Bereich dient als Überlauf bei Starkregen Grafik: mm

Gemeinde Indersdorf investiert sechsstellige Summe in die Öffnung des Gittersbachs

Von Christiane Breitenberger

Indersdorf – Eigentlich hatten sich die Indersdorfer Gemeinderäte damals, 2017, die Sache ganz einfach vorstellt. Sie wollten etwas für den Hochwasserschutz in Indersdorf und gleichzeitig etwas Gutes für das Ökokonto der Gemeinde tun. Die Idee: Den verrohrten Gittersbach öffnen (wir berichteten). „Wir sind wirklich total naiv an die Sache rangegangen, dachten, da baggern wir einfach ein bisschen auf, Rohre raus und das war’s“, erklärte Bürgermeister Franz Obesser überspitzt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend.

VON CHRISTIANE BREITENBERGER

„Wir dachten: 20 000 Euro, damit hat sich die Sache.“ Doch bald zeigte sich: Mit „schnell“ ist nichts und mit „günstig“ schon gar nichts.

Erst jetzt, Jahre später, sind alle Probleme, die das Projekt aufgeworfen hat, aus der Welt geschafft. In der aktuellen Sitzung stellte Landschaftsarchitekt Heinz Kindhammer das Projekt vor. Franz Obesser war sichtlich froh, jetzt endlich an diesem Punkt angekommen zu sein. „Wir dachten zwischenzeitlich schon: Das kann man vergessen, das Projekt muss man begraben.“ Insgesamt wird der Umgriff eine Fläche von 16 757 Quadratmetern umfassen, der verrohrte Bach wird an einer Stelle wieder geöffnet, drumherum entstehen „sehr wertvolle Biotope“, wie Kindhammer beschrieb.

Die Fläche liegt zwischen Staatsstraße Indersdorf/Langenpettenbach (2050) und der Glonn. Bereits 2015 hatte Indersdorfs bekannte Stifterin Brigitte Gschwendtner der Gemeinde die Fläche unentgeltlich zur Verfügung gestellt, mit der Bedingung, dass der soziale Wohnungsbau am Bahnhof realisiert wird. Jetzt wird für genau diesen Bau, das Maria-Gschwendtner-Haus, ein Teil der Fläche als Ausgleichsfläche verwendet. Trotzdem bleiben noch weitere Quadratmeter für das Ökokonto der Gemeinde übrig.

Doch auch wenn sich die Idee vom geöffneten Bach sehr nett anhörte – für Menschen soll das Ganze nicht erlebbar werden, anders, als der ehemalige Bauamtsleiter Erich Weisser noch 2017 dachte: „Hier könnte ein „nettes Fleckchen zur Erholung entstehen“, sagte er damals. Jetzt, da die Planung fertig ist, widerspricht Franz Obesser: „Es wird hier keine Naherholungsfläche entstehen. Es soll bewusst nicht erlebbar werden. Hier soll die Natur ihren Platz finden.“

Und das wird sie laut Kindhammer: „Es entstehen Räume für Vögel, Fische, allerlei Insekten. Wir haben so gut wie alles erwischt, das von der Fläche profitieren kann. „Es sollen Bereiche entstehen, die „halb feucht, trocken, Fließgewässer oder stehende Gewässer“ sind.“ Insgesamt neun Biotoparten soll es geben.

Doch wie sieht es bei Hochwasser aus, wenn der Bach geöffnet wird, wollten einige Gemeinderäte wissen. Heinz Kindhammer gab Entwarnung: Die Maßnahme diene ja dem Hochwasserschutz. In Zahlen bedeutet das beispielsweise: „Das Kanalrückstauvolumen von der Glonn beträgt derzeit 90 Kubik, später werden es 700 Kubik sein.“ Der Planer betonte: „Die Hochwasserverhältnisse werden verbessert.“

Florian Ebner (EHW) wollte wissen, wohin das Hochwasser „künftig läuft“. Und ob sich das Projekt auf Wiesen „die uns nicht gehören“ auswirkt. Auch hier beruhigte Kindhammer: Das Hochwasser werde sich genauso verhalten wie zuvor, allerdings gebe es dann ein größeres Retentionsvolumen als vorher. Er versicherte: „Es wird sich nichts zum Negativen, sondern zum Positiven verändern“ – auch laut Wasserwirtschaftsamt.

Immerhin wird die Gemeinde für das Projekt eine Menge Geld in die Hand nehmen. „Als ich die Kostenschätzung gehört habe, bin ich ganz schön erschrocken“, sagte Obesser. Helmut Ebert war froh, dass er „gesessen [ist],“ als er die Schätzung hörte. Allein für den ersten Bauabschnitt stehen 169 000 Euro im Raum. Für das gesamte Projekt tauchte sogar die Zahl 390 000 Euro auf. „Doch jetzt zu sagen, was das gesamte Projekt kostet, wäre unseriös“, so der Planer. Die Kostensteigerungen ließen sich derzeit nur schwer realistisch erfassen.

Doch teuer hin oder her, Helmut Ebert betonte: „Wir sind seit Jahren dran, was für den Hochwasserschutz zu machen, wir können gar nicht anders.“ Er prophezeite sogar : „Wir werden da nochmal was machen müssen.“ Alle Gemeinderäte stimmten der Planung zu. Die Arbeiten sollen noch heuer beginnen.