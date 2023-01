38-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht - „Ich hab doch nie gedacht, dass er das macht“

Markt Indersdorf

Von Andreas Müller schließen

Der Missbrauchs-Prozess gegen einen 38-Jährigen aus Markt Indersdorf am Münchner Landgericht wird fortgesetzt. Zwei ehemalige Lebensgefährtinnen sagen aus.

Indersdorf/München – Im Missbrauchs-Prozess gegen einen 38-Jährigen aus Markt Indersdorf sind am Donnerstag zwei ehemalige Lebensgefährtinnen des Angeklagten vernommen worden. Beide haben über ihre Beziehungen zum Angeklagten und über Auffälligkeiten in dessen Familie berichtet.

38-Jähriger soll seinen Sohn im Alter zwischen drei und knapp fünf Jahren sexuell missbraucht haben

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, seinen leiblichen Sohn Nico (Name geändert) im Alter zwischen drei und knapp fünf Jahren sexuell missbraucht zu haben (wir berichteten). Laut Anklage haben sich fast alle Übergriffe ereignet, als die beiden in der Badewanne gebadet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Indersdorfer vor, seinen Sohn und sich selbst im Genitalbereich angefasst und den Buben „angeleitet“ zu haben, dasselbe zu tun. Dabei habe der Angeklagte „sexuelle Erregung“ empfunden. Der 38-Jährige hat die Tatvorwürfe eingeräumt. Auch den Vorwurf, die Übergriffe aufgenommen und die Fotos und Videos einer anderen Frau zugeschickt zu haben.

Der heute neunjährige Nico stammt aus einer früheren Beziehung des Angeklagten. Seine Mutter war mit Nico schon vor dem Tatzeitraum aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Sie gab an, von den Übergriffen nichts mitbekommen zu haben.

Lebensgefährtinnen schildern Leben der Familie des Angeklagten

Beide ehemaligen Lebensgefährtinnen schilderten das Leben der Familie des Angeklagten. Dieser habe „viel Arbeit“ und „nie Zeit gehabt“, berichteten sie. Auch nicht für Nico. Schlecht scheint Nicos Verhältnis zu seinem Vater dennoch nicht gewesen zu sein: Besonders stolz sei der Junge gewesen, wenn er seinem Papa bei der Arbeit Gesellschaft leisten durfte.

Der Angeklagte sei als „kinderlieb“ bekannt gewesen, sagten beide Frauen. Ebenfalls übereinstimmend ausgesagt haben die Frauen, dass sie von den Übergriffen nichts mitbekommen hätten. Aufgefallen sei ihnen jedoch, dass und wie der Angeklagte seine eigene Schwester angefasst habe – und zwar am Hintern. Das habe sie als „komisch“ empfunden, sagte die Jüngere der Beiden. Sie sei sogar eifersüchtig auf die Schwester gewesen, gab sie zu.

Vater des Angeklagten sei „dominant“ und „ein sehr unangenehmer Mensch“

Die Familie des Angeklagten sei für sie überhaupt „ein großes Rätsel“ gewesen. So habe etwa seine Schwester ihr gegenüber angedeutet, „das erste Mal“ sei für sie „nicht ganz freiwillig“ gewesen. Zum Hintergrund könne sie aber nichts sagen. Der Vater des Angeklagten sei „dominant“ und ein „sehr unangenehmer Mensch“, der daheim „nicht viel macht“, aber „anschafft“. Der Angeklagte habe ihn „gehasst“.

Die jüngere der beiden ehemaligen Lebensgefährtinnen war es schließlich, die den Angeklagten bei der Polizei angezeigt hat, nachdem sie zufällig auf seinem Laptop „endlos viele Dateien“ mit Fotos und Videos von Nico entdeckt hatte.

Emotional schilderte die ältere der beiden eine Situation, in der Nico ihre kleine Tochter beim gemeinsamen Baden angewiesen habe, ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen wie die, die in der Anklage beschrieben sind. Woher Nico das gekannt habe, sei ihr damals nicht klar gewesen. Schon gar nicht habe sie den Vorfall mit dem Angeklagten in Verbindung gebracht: „Ich hab’ doch nie gedacht, dass er das macht.“

Eigentlich hätte der Prozess schon am Donnerstag zu Ende gehen sollen. Das Gericht hat jedoch zwei weitere Verhandlungstage im Februar angesetzt. Außerdem ist ein Psychiater hinzugezogen worden. Ob das Gericht an der vollen Schuldfähigkeit des Indersdorfers zweifelt oder gar eine Einweisung in die Psychiatrie im Raum steht, ist offen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.