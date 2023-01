Illustratorin mit märchenhaften Ideen

Ich las das Märchen und hatte sofort Szenen und Bilder im Kopf. Hildegard Windholz Eine Aufgabe, die ihr großen Spaß gemacht hat: Hildegard Windholz kann sich gut vorstellen, weitere Bücher zu illustrieren. © Mik

Hildegard Windholz hat als Malerin und Gartengestalterin ein besonderes Gespür für die Wunder der Natur. Als sie für einen befreundeten Autor ein Märchen illustrieren darf, war es für sie nur ein kleiner Schritt, in die Welt der fantasievollen Geschichte von einem König, seinen zwei Söhnen und sprechenden Tieren einzutauchen.

Niederroth – „Es war einmal ein König, der regierte sein Land mit großer Weisheit und Güte, und sein Volk liebte ihn ebenso, wie er die Menschen liebte.“ So beginnt das klassische Märchen von Autor Marc Tügel, das kürzlich als Buch erschienen ist. Für Tügel war es das erste Märchen, das veröffentlicht wurde.

Und auch für Hildegard Windholz war es eine Premiere. Normalerweise malt sie Blumen, Tiere und Obst oder Gemüse, die Motive findet sie in ihrem großen Garten in Niederroth, der neben Ruheoase auch Muse ist. Weil sie Tügel schon lange kennt und schätzt, muss die ehemalige Gartengestalterin nicht überlegen, als von ihm die Anfrage für eine Buch-Illustration kommt.

Niederrotherin illustriert zum ersten Mal ein Märchenbuch

Die Geschichte von einem König, der unter seinen zwei sehr unterschiedlichen Söhnen seinen Nachfolger sucht und ihnen deshalb eine fast unlösbare Aufgabe stellt, bietet sich für Windholz’ Kreativität geradezu an. Viele sprechende Tiere wie eine Eule, eine Ratte und Schafe begleiten die Brüder bei ihrer Aufgabe, ein blaues Schaf für den König zu finden.

„Das Märchen gefällt mir so gut, weil es lehrt, dass man mit Empathie zu Tieren und Mitmenschen am weitesten kommt“, sagt die 64-Jährige. „Ich las das Märchen und hatte sofort Szenen und Bilder im Kopf.“ Mit dem stärksten Bild in ihrem Kopf fing sie zu malen an: Ein Prinz steht unter dem blauen Himmel auf einer Weide im Gebirge und sieht seinem Begleiter, einem weißen Schaf, beim Fressen von blauen Blüten zu, die die gesamte Wiese wie einen Teppich bedecken.

„Bis zu acht Wochen haben mich die Illustrationen beschäftigt“

„Ursprünglich male ich mit Acrylfarben auf Leinwand. Doch ich merkte schnell, dass ich für meine Illustrationen zum Buch auf Papier wechseln musste“, sagt Hildegard Windholz. „Auch habe ich weitere Techniken wie Buntstifte und Fineliner eingearbeitet.“ Der Autor selbst ließ ihr dabei völlig freie Hand, egal ob bei den ausgewählten Motiven, der Technik oder den Formaten. Er hatte auch nichts zu beanstanden und war schon von ihren Zwischenstandsberichten stets begeistert.

„Bis zu acht Wochen haben mich die Illustrationen beschäftigt“, sagt Windholz. Weitere drei Monate dauerte es bis zur Fertigstellung des Buches. „Ich habe nicht erwartet, dass so ein Buch, eine so lange Bearbeitungszeit hat. Denn es geht bis zum Druck noch viele Male zwischen Verlag und Autor für unzählige Gegenkontrollen hin und her“, weiß sie nun. Sie wolle sich gar nicht ausmalen, wie das erst bei einem dicken Roman sein muss.

Das Illustrieren hat es ihr nun angetan. „Ich kann mir gut vorstellen, irgendwann noch einmal ein Märchen von Marc Tügel zu illustrieren.“ Bis dahin holt sie die Motive für ihre Bilder weiter aus ihrem Garten. Im Winter, wenn es dort weniger zu tun gibt, ist Haupt-Malzeit.

Das Buch „Der König und das blaue Schaf“ von Marc Tügel im Verlag Trend Werbung Ernst Blumrodt ist überall da, wo es Bücher gibt, erhältlich. ISBN 978-3-00-073972-9

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.