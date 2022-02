Im Rentenalter gründete er das Indersdorfer Repaircafé

Josef Westermair starb im Alter von 81 Jahren © Ostermair

Indersdorf – Eine große Trauergemeinde nahm auf dem Indersdorfer Waldfriedhof Abschied von Josef Westermair. Der bekannte Indersdorfer starb unerwartet im Alter von 81 Jahren.

Diakon Raimund Richter sprach bei der Trauerfeier den Angehörigen Trost zu und würdigte den Verstorbenen als christlichen Mann, dem immer die Anderen wichtig waren.

Nach seiner Schulzeit erlernte Josef Westermair in Wasserburg das Kfz-Handwerk und legte auch die Meisterprüfung ab. Später arbeitete der Karpfhofener als Heizungsmonteur und Bauleiter in verschiedenen Betrieben.

Josef Westermair war ein Familienmensch. Seine Familie mit Ehefrau Christine, Sohn Jörg, Schwiegertochter Gerlinde und den beiden Enkelkindern Vanessa und Elias war sein ganzer Stolz. Mit ihnen verbrachte er gerne schöne Stunden.

Auch die Vereine lagen Josef Westermair sehr am Herzen

Auch die Vereine, der Freundeskreis und der Sport lagen ihm sehr am Herzen. Am Stammtisch des BCVV (Baucontainer-Verschönerungsverein) und in der Faschingszeit als Maschkera schätzte er die Geselligkeit.

Er hatte auch Organisationstalent: So gründete er den Indersdorfer Skiclub, war Mitglied im TSV Indersdorf, gehörte in diesem Verein auch zeitweise dem Vorstand an und hielt den Handballern gerne die Treue. Das Faustballspiel hatte es ihm bis ins hohe Alter angetan. Auch im Motorsportverein Indersdorf schätzte man ihn.

Der Sepp, wie man ihn in seiner Heimat nannte, unterstützte auch die Läufergruppe der SG Indersdorf bei der Zeitabnahme und war Abnehmer für das Deutsche Sportabzeichen. Seine größte Leidenschaft aber war der Golfsport. Bis zu seinem 80. Lebensjahr arbeitete er als Course-Marshall in Gut Häusern.

Seine Hilfsbereitschaft hat er auch als Ruheständler noch unter Beweis gestellt. So gründete er im Alter von 77 Jahren noch das Indersdorfer Repaircafé, das von den Bürgern seither dankend angenommen wird.

Gründungsmitglied der Freien Wähler in Indersdorf

In jüngeren Jahren war er auch kommunalpolitisch aktiv. Wie Gemeinderat Helmut Ebert in seiner Trauerrede betonte, war der Verstorbene Gründungsmitglied der Freien Wähler in der Marktgemeinde. Dass er um seinen verstorbenen Schulkameraden trauert, sagte Stefan Moor, der sich als stellvertretender Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Indersdorf verabschiedete.

Josef Westermair hatte sogar einmal die längste Sendezeit in der ARD an einem Samstagabend, das verriet Diakon Richter. Er spielte dabei auf die bekannte Fernsehsendung mit Frank Elstner „Verstehen Sie Spaß?“ an. Damals durfte ein Millionen-Publikum dabei sein, als Westermair als urgemütlicher Bayer in Berlin wegen angeblich falschem Parken von einer Politesse abgezockt werden sollte. Hier der falschen Politesse auf den Leim gegangen zu sein, habe Josef Westermair immer zum Schmunzeln gebracht, wenn es sich später das Video einmal anschaute.

ost

