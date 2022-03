Älteste Vereinigung in Indersdorf geht auf Dreißigjährigen Krieg zurück - der Isidori-Bund

Pflug aus Zinn: Vorsitzender Willi Lamm (rechts) und Bruderschaftssekretär Edgar P. Horn mit dem Wahrzeichen. © Höltl

Älteste Vereinigung in Indersdorf, der Isidori-Bund, geht auf Dreißigjährigen Krieg zurück.

Indersdorf – Einmal im Jahr, am Unsinnigen Donnerstag, trifft sich der Isidori-Bund zum Heiligen Amt und im Anschluss zur Hauptversammlung im Gasthaus Doll in Ried. Die Mitglieder des ältesten Vereins von Indersdorf halten eine sehr lange Tradition aufrecht.

Ihr Bündnis ist eine religiöse Vereinigung innerhalb der römisch-katholischen Kirche ohne Satzung oder Statuten. Als Wahrzeichen haben sie ein Bild von St. Isidor, eine im Jahr 1914 angefertigte Fahne und einen Pflug aus Zinn, der 1765 von Jacob Steiger gestiftet wurde. Dieses Bündnis entstand wohl bereits im 30-jährigen Krieg, als es die Bauernschaft schwer hatte und in ihrer Not den heiligen Isidor als Patron verehrten.

Nach dem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder begrüßte der Vorsitzende Willi Lamm knapp 30 Mitglieder und zwei Vertreter der Freunde der Isidor- und Notburga-Bruderschaft St. Peter aus München. Nach einem Überblick über die Finanzen entschieden sich alle, dem Vorschlag für eine Spende in Höhe von 2000 Euro für die Orgel- bzw. Marktkirchenrenovierung zu folgen. Der Isidori-Bund unterstützt seit vielen Jahren verschiedene Vereinigungen, Renovierungsvorhaben an Kirchen und andere soziale Projekte.

Im Anschluss informierte der Bruderschaftssekretär Edgar P. Horn aus München, dass Papst Franziskus der spanischen Hauptstadt Madrid ein heiliges Jahr zum Jubiläum des heiligen Isidors gewährt. Das Jubiläumsjahr des heiligen Isidor beginnt am 15. Mai und endet am 15. Mai 2023. Es wird ein Jahr sein, um Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe zu stärken.

Die Bruderschaft von St. Peter in München (Alter Peter) von 1426 plant, den Beginn des heiligen Jahres gemeinsam mit den Freunden in Indersdorf und in München zu feiern, sowohl mit einem Gottesdienst als auch einem kleinen Fest mit Musik und bayerischen Spezialitäten. Die Planungen werden in den nächsten Wochen gemeinsam – entsprechend den geltenden Corona-Vorschriften – abgestimmt.

Aus einer Veröffentlichung im Jahr 1924 soll der IsidoriBund seit 1635 bestehen. Die Schweden fielen während des Dreißigjährigen Krieges 1632 und 1634 ins Indersdorfer Land ein, plünderten und brachten zudem die Pest mit. Damals schlossen sich offenbar die Menschen in ihrer Not zusammen und wählten den heiligen Isidor, der damals als Patron der bäuerlichen Bevölkerung verehrt wurde, als ihren Beschützer.

Isidor wirkte im 12. Jahrhundert

Dieser lebte im 12. Jahrhundert in Spanien. Als junger Mann verdingte er sich bei einem adeligen Grundbesitzer und arbeitete unermüdlich Jahr für Jahr. Morgens stand er mit dem Gedanken an Gott auf und ging nach dem Morgengebet zur Arbeit. Für Hilfsbedürftige hatte er alle Zeit eine offene Hand. Isidor starb 1170 und wurde 1622 heilig gesprochen.

Der Festtag des heiligen Isidor ist der 15. Mai. Da dies aber zu einer Zeit ist, wenn die Landwirtschaft mit der Bestellung der Felder beschäftigt ist, treffen sich die Mitglieder des Isidori-Bundes am Donnerstag vor dem Faschingssonntag, dem Unsinnigen Donnerstag. Sie besuchen die heilige Messe in der Marktkirche St. Bartholomäus und trafen sich in früheren Zeiten im Gasthaus Steidle zur Jahresversammlung. Dabei gibt es drei Weißwürste, zwei Kalbsbratwürste und drei Brezen, die mit einem weißblauen Band zusammengebunden sind.

Das älteste Zeugnis des Bundes ist der zinnerne Pflug mit der Jahreszahl 1765 und dem Zunftzeichen der Brauer. Dieser wurde vom damaligen Vorsitzenden, dem Steigerbräu Jakob Steiger, gestiftet. Mitglieder der Familie Steiger führten seit Generationen den Isidori-Bund, danach Karl Pest und Reinhilde Scherbel, deren Großmutter eine geborene Steiger war. Seit 2016 ist ihr Vorsitzender Willi Lamm.

Bund hat heute 250 Mitglieder

Mitgliederverzeichnisse und Abrechnungen sind seit 1831 vorhanden. Vor etwas mehr als 100 Jahren gab es auch immer ein großes Pferderennen. Der Vereins-Jahresbeitrag betrug früher 10 Pfennige, steigerte sich nach dem Krieg auf 20 Pfennige, ab 1972 wurde dann 1 Mark vereinbart und seit 2002 ist es 1 Euro. Für jedes Mitglied wird nach dessen Tod eine Heilige Messe gefeiert. Heute hat der Bund etwa 250 Mitglieder.

Roswitha Höltl