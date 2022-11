„In Hirtlbach ist Leben im Verein“

Teilen

Ehrung langjähriger Mitglieder, sitzend v.l.: Elisabeth Gärtner, Adi Pachinger, Walter Gredinger, Jakob Hefele und Gitte Reindl; stehend v.l..: Bezirks-und Gauschützenmeister Alfred Reiner, Thomas Asam, Günter Hahn, Josef Diller und Schützenmeister Martin Hefele. Auf dem Foto fehlt Gisela Eisenmann. Foto: ost © ost

Hirtlbach – Der Schützenverein Schützenbluat Hirtlbach hat am traditionellen Schützenjahrtag in der Pfarrkirche St.Valentin eine feierliche Messe gefeiert. Im Anschluss fand im Pfarrsaal die Jahresversammlung mit 60 Teilnehmern statt.

VON JOSEF OSTERMAIR

Der Verein zählt derzeit 162 Mitglieder. Schützenmeister Martin Hefele begrüßte mit Anja Kraus und Verena Thurner sogar zwei Neumitglieder. Nach zwei Jahren großen Verzichts freute es ihn, dass die Hirtlbacher Schützen heuer mit ihrer Fahne sowohl beim Volksfestauftakt als auch beim Marktfest in Indersdorf dabei sein konnten. Bei beiden Veranstaltungen habe sich gezeigt, dass es kein Nachwuchsproblem bei den Taferlbuben gibt.

Mit der Schießbeteiligung bei den Vereinsschießen – durchschnittlich 25 bis 30 Schützen – ist Hefele durchaus zufrieden. Auch das Jugendtraining, das Lena Reichl und Josef Reindl betreuen, wird gut angenommen.

Zusammen mit Gauschützenmeister Alfred Reiner hatte Hefele die Ehre, langjährige Mitglieder auszeichnen zu dürfen. Walter Gredinger und Adi Pachinger sind sage und schreibe schon 70 Jahre Mitglied im Schützenverein. Man dankte ihnen mit Geschenkkörben und einem Gratulationsschreiben von Landesschützenmeister Christian Kühn.

Ein Album mit vielen tollen Bildern aus dem Vereinsleben erhielt Jakob Hefele für 60-jährige Vereinstreue. Ferner wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt: Thomas Asam, Josef Diller, Gisela Eisenmann, Elisabeth Gärtner, Gitte Reindl und Günter Hahn.

Über das schießsportliche Geschehen in Hirtlbach berichtete Sportleiter Johann Brandmair, ohne großartige Erfolge aufzählen zu können. Die 1. Mannschaft von Schützenbluat erreichte in der vergangenen Saison immerhin mit einem Schnitt von 1496,6 Ringe den 2. Platz in der Gauoberliga. Die 2. Mannschaft wurde mit 1473,3 Ringe in der Gauliga Vierter. Aktuell hat die 1. Mannschaft 4:2 Punkte auf ihrem Konto, „schlechter schaut es mit der 2. Mannschaft aus, die bei 0:6 Punkten steht“, so Brandmair.

Was das Indersdorfer Gemeindepokalschießen angeht, gab es eine leichte Rüge des Sportleiters, „denn durch die Teilnahme von lediglich 22 Schützinnen und Schützen haben wir fahrlässigerweise den Gemeindepokal aus den Händen gegeben“. Hirtlbach musste sich mit einem 3. Platz zufrieden geben, Brandmair aber hofft, dass es im nächsten Jahr wieder besser ausschaut.

Brandmair hatte noch einen Appell an die Schützen: „Beim Transport der Sportwaffen sollte streng darauf geachtet werden, dass aus Sicherheitsgründen die Gewehrtaschen gut verschlossen sind!“

Natürlich kam auch Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner zu Wort, der feststellte: „In Hirtlbach ist Leben im Verein.“ Dass im Schießsport gerade in der Schülerklasse die Teilnehmerzahlen rückläufig sind, sei eine Auswirkung von Corona. „Aber die Zeichen, dass es wieder mehr werden, stehen nicht schlecht“, sagte er. Reiner begrüßte es, dass sich gerade in Hirtlbach die Alt-Schützenmeister noch aktiv ins Vereinsleben einbringen.