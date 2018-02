Die besten Vorleser aus dem Landkreis

Wettbewerb in der Gemeindebücherei Indersdorf

Beim Lesen kann man in fremde Welten und wilde Abenteuer eintauchen. Sechstklässler messen sich beim bundesweiten Vorlesewettbewerb darin, wer die Zuschauer am besten in seinen Bann ziehen kann. Beim Kreisentscheid am Mittwoch in der Bücherei in Indersdorf wurde der beste Vorleser im Landkreis ermittelt.