19-Jähriger rastet auf Indersdorfer Volksfest aus

Am ersten Volksfesttag, wenige Stunden nachdem das erste Fass angezapft wurde, ist ein 19-jähriger Indersdorfer auf die Polizeibeamten vor Ort losgegangen. Zuerst verbal, dann mit körperlicher Gewalt.

Indersdorf – Der junge Mann aus Indersdorf war am Freitagabend auf dem Indersdorfer Volksfest. Gegen 21.45 Uhr beleidigte der 19-Jährige die dort eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Dachau, wie die Polizei am Montag in ihrem pressebericht mitteilte. Nach seinem verbalen Rundschlag tobte er sich auch körperlich aus und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Der deutlich Alkoholisierte wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Doch auch hier kam er nach Angaben der Polizei nicht zur Ruhe. Es prasselte wieder eine Beleidigung nach der anderen auf die Beamten nieder und erneut trat er nach einem Polizisten, der glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Den 19-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Reihe begangener Straftaten.

dn