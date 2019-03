38-Jährige schwer verletzt

Eine 38-Jährige aus Indersdorf ist am Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie hatte beim Linksabbiegen ein Auto übersehen.

Indersdorf - Die 38-jährige Seat-Fahrerin war am Samstag gegen 18.10 Uhr in Indersdorf unterwegs. Die Indersdorferin wollte nach links in die Dachauer Straße abbiegen. Sie übersah laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten, Richtung Niederroth fahrenden Opel, die beiden kollidierten. Der 40-jährige Opel-Lenker aus Weißdorf (Landkreis Hof) kam durch den Zusammenstoß ohne Blessuren davon, die Frau wurde schwer verletzt ins Klinikum Dachau verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

dn