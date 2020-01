Fußgänger lebensbedrohlich verletzt

Unfall in Indersdorf: 81-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein Fußgänger ist am Freitagvormittag in Markt Indersdorf von einem Auto erfasst worden. Heute Vormittag wurde in Markt Indersdorf ein Fußgänger von einem Ford erfasst. Der 81-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.