Schlechte Nachrichten für bekannten Ainhofener Unternehmer: Firmen von Werner Schilcher sind insolvent

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Bei der Biergarteneröffnung 2022 in Indersdorf waren Bürgermeister Franz Obesser, Wirt Ewald Zechner, Franz Höcht, Dominik Vettori sowie Renate und Werner Schilcher (von links) dabei. Was die Klosterwirtschaft angeht, haben wir kurzfristig nicht die Mittel, den notwendigen größeren Umbau zu machen. Eigentümer Werner Schilcher. © ostermair

Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist für Bauträger und Projektentwickler in diesen Zeiten problematisch. Das bekam der bekannte Unternehmer Werner Schilcher aus dem Indersdorfer Ortsteil Ainhofen zu spüren. Die Dachholding der Unternehmensgruppe mit über 80 Einzelgesellschaften, deren Chef der 55-Jährige ist, hat Insolvenz angemeldet.

Ainhofen – Er fährt gerne mit einem Porsche durchs Dorf, bei seiner Hochzeit war der CSU-Grande Peter Gauweiler Trauzeuge. Werner Schilcher gilt in seinem Heimatort Ainhofen und Umgebung als „umgänglicher Mensch“, der „auf sehr, sehr großem Fuß“ lebt und „investitionsfreudig“ ist, wie aus der Bevölkerung zu hören ist. So kaufte der 55-Jährige, gelernte Bankkaufmann 2020 die Indersdorfer Klosterbrauerei samt Biergarten, der im Juli 2022 mit 300 Gästen und jeder Menge Freibier eröffnet wurde. „Ich bin stolz, dass der heilige Augustinus nun vom Kirchturm aus auf uns herabschauen kann“, sagte Augustinerbräu-Gebietsleiter Franz Höcht seinerzeit. Leider konnte der Heilige nur schauen, beschützen konnte er Schilcher nicht – denn das Dach-Unternehmen des Immobilien-Moguls ist pleite.



Schilcher ist Chef der Primus Concept-Unternehmensgruppe mit über 80 Einzelgesellschaften und Sitz in München. Für die Dachholding der Gruppe wurde beim Amtsgericht München Eigeninsolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht München setzte den Nürnberger Rechtsanwalt Hubert Ampferl als vorläufigen Insolvenzverwalter ein.



Als Bauträger und Projektentwickler ist die Primus laut einer Presseerklärung seit rund 30 Jahren vorwiegend im Wohnungsbau und im Bereich von Spezialimmobilien im Pflegebereich tätig. „Alle Immobilienprojekte sind in Schwester- oder Tochtergesellschaften verortet, bei denen Herr Schilcher im Rahmen der GmbH und Co.-Struktur Geschäftsführer ist. Die Gesellschaften sind im Übrigen alle individuell finanziert und hängen nicht mit anderen Projekten zusammen“, erklärt Rechtsanwalt Ampferl.



Warum genau das Geschäftsmodell zusammengebrochen ist, erklärt Werner Schilcher selbst: „Die allgemeine Marktentwicklung seit 2020, die Streichung von KfW-Fördergeldern, die Zinssteigerungen und die immer geringer werdende Bereitschaft der Banken, mit uns zusammenzuarbeiten“ hätten zur Insolvenz geführt. „In diesem Umfeld kann man dann nichts mehr verkaufen.“ Allerdings sei sein Unternehmen in diesem Marktbereich nicht das einzige, das aufgeben musste.



Was die Klosterwirtschaft angeht, haben wir kurzfristig nicht die Mittel, den notwendigen größeren Umbau zu machen.

Weiter sei ein Generalunternehmer, der für die Primus vier Baustellen betreut habe, ebenfalls in Insolvenz gegangen. Der Schaden geht in den Millionenbereich.



Und nicht zuletzt war die Entwicklung auf dem Pflegeheim-Markt katastrophal für die Primus. Laut Schilcher sind gleich mehrere Betreiber von Pflegeheimen, die mit der Primus Mietverträge hatte, weggebrochen. Ein Beispiel ist das von der Primus einst erworbene Pflegezentrum Esterhofen. Die Einrichtung in der Gemeinde Vierkirchen musste im September 2022 schließen, nachdem der Betreiber, die Firma Paradia, zahlungsunfähig war (wir berichteten).



Trotz der misslichen Situation weist Schilcher darauf hin, dass nur die Dachholding insolvent sei. Zwar werde man einige Projektgesellschaften abwickeln. Aber es gebe auch Projekte, die weitergingen. Und: „Ich bleibe im Amt“, so Schilcher.



Die Primus hat Partner, die größere Summen investierten. Es gibt aber auch über Crowdfunding-Aktionen gewonnene Kleinanleger. Ob diese bedient werden, muss sich zeigen. Ampferls Job wird es nun sein, alle Projekte hinsichtlich der bautechnischen und wirtschaftlichen Fortführbarkeit auf den Prüfstand zu stellen. „Für noch nicht begonnene oder bereits ruhende Bauvorhaben werden derzeit Gespräche mit potenziellen Übernehmern geführt“, lässt die Primus via Pressemitteilung wissen. Die Gehälter der neun Mitarbeiter, heißt es weiter, seien bis Ende April über den Insolvenzgeldschutz durch die Bundesagentur für Arbeit abgesichert.



Laut Zeitung Handelsblatt veröffentlichte Schilcher seit 2017 keine Jahresabschlüsse mehr

Das Handelsblatt berichtet, dass die Primus seit 2017 keine Jahresabschlüsse mehr veröffentlicht hat. Auf Nachfrage erklärt Ampferl aber, dass ihm „alle notwendigen Daten der Buchhaltung zur Verfügung stehen“.



In der Gemeinde Indersdorf löst die Nachricht von der Pleite Betroffenheit aus. Er habe erst aus der Presse von der Sache erfahren, sagt Bürgermeister Franz Obesser. In der Marktgemeinde „ist es natürlich von Interesse, wie es mit dem Biergarten weitergeht“. Und dann ist da noch die Wiedereröffnung der seit Jahren geschlossenen Klosterwirtschaft. Für sie gab es „erste fertige Zeichnungen“, so Ewald Zechner, der den gut gehenden Biergarten betreibt und auch gerne die Gaststätte mitbetreiben würde. „Was die Klosterwirtschaft angeht, haben wir kurzfristig nicht die Mittel, den notwendigen größeren Umbau zu machen“, klärt Schilcher auf. Der Betrieb des Biergartens gehe jedoch weiter, verspricht er. Eine gute Nachricht für den Wirt und die Biergartenfans. In diesem Fall scheint der heilige Augustinus nicht bloß geschaut zu haben. Vielleicht hat er auch geholfen.