Emotionales Gedenken an die Toten der Indersdorfer „Kinderbaracke“

Teilen

Andächtig hielten die polnischen Besucher vor dem runden Beet inne, das den Bestattungsort der verstorbenen Kleinkinder kennzeichnet. © hr

25 Angehörige polnischer Opfer des Nationalsozialismus haben zuletzt den Bezirksfriedhof Indersdorf besucht. In einer emotionalen Gedenkveranstaltung gedachten sie der Toten und dankten den Indersdorfern, dass die sich „um unsere Kinder kümmern“.

Indersdorf – Am Freitagabend haben 25 Gäste aus Polen den Bezirksfriedhof in Markt Indersdorf besucht. Als Angehörige polnischer Opfer des Nationalsozialismus wollten sie der 35 Kleinkinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen gedenken, die zwischen 1944 und 1945 in der „Kinderbaracke“ Indersdorf ums Leben gekommen waren.

Zeitgeschichtsforscherin Anna Andlauer erläuterte den Besuchern den lokalen Hintergrund dieses verbrecherischen Geschehens. Die Mitglieder von „Rodziny Polskich Ofiar“ entzifferten einige polnische und ukrainische Namen in den stählernen Gedenksäulen, trugen sich in der Kapelle in das Kondolenzbuch ein und legten Blumen und Kerzen auf das runde Beet, das den Bestattungsort von 32 der verstorbenen Kleinkinder kennzeichnet. Ein polnischer Priester segnete das Grab und betete für die Verstorbenen.

In einer Reihe von Ansprachen berichteten vor allem einige der Frauen von den bitteren Erfahrungen ihrer Vorfahren während des Nationalsozialismus und dankten unter Tränen dafür, „dass Ihr euch hier um unsere Kinder kümmert“. Der Weichser Gottfried Biesemann begleitete die Gruppe auf dem Akkordeon, als diese inbrünstig bekannte polnische Wiegenlieder sang.

Für die Teilnehmer und vor allem die Frauen war es eine besondere Einstimmung auf den Muttertag, der in Polen tags darauf gefeiert wurde.

Eindrücke dieser Gedenkveranstaltung sind demnächst auf der Internetseite des Heimatvereins zu sehen. Roswitha Höltl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.