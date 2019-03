Aus Explosion wird Kleinbrand

„Explosion“ in Indersdorf: So lautete die Alarmierung für mehrere Feuerwehren am Dienstagnachmittag.

Markt Indersdorf – Eine achtlos entsorgte Zigarette hat am Dienstagnachmittag in Indersdorf zu einem Kleinbrand geführt. Weil aufgrund der Hitze eine Kaffeemaschine platzte, war bei der Leitstelle ein Notruf über eine Explosion eingegangen. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften sowie der Polizei fuhr die Unglücksörtlichkeit im Klosterring an. Vorort wurde festgestellt, dass vermutlich ein unsachgemäß entsorgter Glimmstängel einen Kleinbrand in einer Küche auslöste und aufgrund der Hitze eine Kaffeemaschine platzte, wie die Polizei mitteilte. Die 69-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung, in der Küche entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

dn