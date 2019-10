Nur ein Bürgermeisterkandidat für Indersdorf

Die Kommunalwahl wird für die Indersdorfer völlig anders als sonst. Diesmal steht nur ein Kandidat fürs Bürgermeisteramt zur Verfügung. Dafür sitzen vier Gemeinderäte mehr im Gremium.

Indersdorf– Einer, der formuliert’s gleich ganz dramatisch: „Wenn ich einen Gegenkandidaten aufgestellt hätte, dann hätte ich nicht mehr in den Spiegel schauen können“, sagt Helmut Ebert. Was der Fraktionssprecher der Freien Wähler damit meint, ist, dass er fünfeinhalb Jahre den Wählern, die es wissen wollten, erzählt habe, dass Franz Obesser „seinen Job als Bürgermeister sehr gut macht – da kann ich doch nicht kurz vor der Wahl so tun, als stimmt das nicht, und jemand anderen nominieren“.

Auch sonst präsentiert zur Kommunalwahl keine Fraktion im Gemeinderat einen Herausforderer gegen Franz Obesser – zum ersten Mal seit 30 Jahren steht den Wählern also nur ein Bürgermeisterkandidat zur Verfügung.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung bei der Kommunalwahl für Indersdorf: Künftig werden nicht mehr 20 sondern 24 Kommunalpolitiker im Gemeinderat sitzen. „Mit der 10 000-Einwohner-Grenze wird sich auch unser Gemeinderat vergrößern,“ erklärt Amtsinhaber Obesser.

Er selbst ist glücklich über die Tatsache, dass ihn keiner herausfordert. „Es freut mich unheimlich. Ich sehe das als unheimlichen Vertrauensbeweis. “ Obesser ist überzeugt: „Das spiegelt auch unser konstruktives Miteinander im Gemeinderat.“

Eine Einschätzung, die die Gemeinderäte fraktionsübergreifend teilen. „Wir sind ein guter Haufen, der gut zusammenarbeitet – bei uns geht es immer um die Sache“, sagt Florian Ebner, Fraktionssprecher der Wählervereinigung Eichhofen-Hirtlbach-Westerholzhausen. Parteipolitische Befindlichkeiten hätten in den Sitzungen in Indersdorf keinen Platz. „Wir arbeiten gut und sachlich zusammen“, betont auch Helmut Ebert. Er ist zudem froh, dass jetzt diese sachliche Politik nicht durch „Wahlkampfgetue gestört wird“. „Jetzt können wir ohne Unterbrechung weiter die wichtigen Projekte voranbringen“, sagt Ebert.

Dass es keine Wahlmöglichkeit für die Indersdorfer geben wird, bedauert Hubert Böck. Der Fraktionssprecher der SPD fordert bei der Kommunalwahl bereits den amtierenden CSU-Landrat Stefan Löwl heraus. „Damit der Wähler eben eine Wahl hat“, sagt Böck. Das hätte er sich auch für die Bürgermeisterwahl in Indersdorf gewünscht – aber selbst nach „intensiver Suche ist es uns nicht gelungen, jemanden zu finden“. Geeignete Kandidaten seinen leider „beruflich zu sehr eingespannt“, bedauert Böck. „Ich finde es wichtig, dass die Menschen eine Auswahl haben – sonst sagen die Leute zurecht: ,Warum soll ich so noch zur Wahl gehen?’“

Das sieht Thomas Loderer, Fraktionssprecher des Bürgerblocks Niederroth, anders. „Was gut ist, sollte man nicht in Frage stellten“, sagt er und ergänzt: „Franz Obesser hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir waren sehr zufrieden. Für mich war er damals der richtige Kandidat und ist es auch heute noch.“ Dem schließt sich auch Ebner (EHW) an: „Wir sind sehr zufrieden mit Franz Obesser.“ Für einen eigenen Kandidaten sei seine Wählervereinigung ohnehin „zu klein“.

Längst nicht mehr klein ist die Indersdorfer Wählergruppe Um(welt)denken mit ihren aktuellen Themen. Doch auch hier wird, wie in der Vergangenheit, kein eigener Bürgermeisterkandidat präsentiert. „Von uns möchte es keiner machen“, erklärt Fraktionssprecher Hans Wessner. Zudem mache „Franz Obesser seinen Job gut. Er ist sehr engagiert, die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist gut“, sagt Wessner. Trotzdem bedauert er, dass der Wähler keine Wahlmöglichkeit hat.

Franz Obesser hofft, dass die Tatsache, dass es nur einen Bürgermeisterkandidaten gibt, auch einen positiven Effekt auf die Wahl hat: „So bekommen die Kandidaten für den Gemeinderat viel mehr Aufmerksamkeit.“

Die Umweltdenker und die SPD werden ihre Gemeinderatsliste im November präsentieren, die Freien Wähler nominieren am 15. November, bei BBN und EHW steht noch kein Termin fest. Was allerdings feststeht: Thomas Loderer (BBN) wird sich nach 18 Jahren aus der Arbeit im Gemeinderat zurückziehen und nicht mehr kandidieren – wie sein CSU-Kollege Charly Böller nach 36 Jahren (wir haben berichtet).

Franz Obesser ist in jedem Fall froh, dass er seinen „Traumjob gefunden“ hat. „Es ist sehr, sehr schön, wenn man im Gemeinderat und in der Verwaltung so toll zusammenarbeiten kann“, so kann man „wirklich was für die Heimat anschieben“. Projekte wie der Bau und der nun geplante Verkauf des Glasfasernetzes, die Straßensanierungen und die neuen Versammlungen für Neu- , Jungbürger und Senioren seien seine liebsten Projekte in seiner ersten Legislaturperiode gewesen.

Obesser war von den CSU-Mitgliedern einstimmig zum Bürgermeister-Kandidaten gekürt worden.