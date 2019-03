Anton Wagatha bleibt an der Spitze

Der Heimatverein Indersdorf setzt auf Bewährtes und wählt Anton Wagatha wieder an die Spitze des Vereins.

Indersdorf – Der Vorstand des Heimatvereins Indersdorf ist bei den Neuwahlen einstimmig bestätigt worden: Erster Vorsitzender ist somit weiterhin Anton Wagatha, zweiter Vorsitzender Willi Lamm, Schatzmeisterin Heidi Gärtner und Schriftführerin Sandra Wildgruber. Zur Jahresversammlung hatte Anton Wagatha die Mitglieder und Besucher begrüßt. Er blickte auf die vielen Tätigkeiten und Veranstaltungen des Heimatvereins Indersdorf zurück, darunter Zeitzeugenprojekte, der Büchermarkt, die Ausstellung „Vivat hoch“ die Landwirtschaft, die Museumstage, die Übergabe der Ortschronik von Otto Hefe, sowie die Einführung des Audioguides. Vor kurzem zeichnete stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger das Augustiner Chorherren Museum mit dem Siegel „Reisen für Alle – Bayern barrierefrei“ aus.

Der folgende Kassenbericht von Schatzmeisterin Heidi Gärner wies für 2018 einen Überschuss von 11 000 Euro auf. Das Geld wurde dringend für die Schuldendeckung gebraucht, wie Wagatha mitteilte. Die Gesamtschulden belaufen sich nunmehr auf 311 000 Euro.

Nach den Neuwahlen blickte der Vorstand in die Zukunft: Der Büchermarkt findet am 13. und 14. April statt, die Ausstellung Barmherzige Schwester ist von 27. April bis 15. September zu sehen Am tag darauf, 16. September, ist die Abschlussveranstaltung „Barmherzige Schwestern in Bildern“. Vorträge im September und Oktober werden noch genau bekannt gegeben. Außerdem wirft die 900-Jahr-Feier des Kloster Indersdorfs im Jahr 2020 ihre Schatten voraus.

Die Arbeit könnte noch besser verteilt werden

Um aktive Mitarbeit bei den vielen Aufgaben im Verein bat Anton Wagatha auf der Jahresversammlung. Bei über 400 Mitgliedern könnten die Aufgaben noch besser auf mehreren Schultern verteilt werden. Besonders jüngere Mitglieder sollten sich angesprochen fühlen.

Wagatha bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die viel Zeit und Energie für den Verein aufbrachten, unter ihnen Willi Lamm, Heidi Gärtner, Sandra Wildgruber, Gerhard Kornprobst, Anna Andlauer, Robert Gasteiger, Hans Kornprobst, Jürgen Hass, Elly Ott, Loni Mailler, Christel Böller, Andreas Hillreiner und viele andere. Auch vergaß er nicht, die Sponsoren des Vereins zu erwähnen, darunter der Albersbacher Dreigesang und die Gemeinde Indersdorf.

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Anton Wagatha besonders herzlich bei Loni Mailler, die fast 25 Jahre intensiv für den Verein tätig war. Zum Abschluss der Veranstaltung fand ein Vortrag von Clemens Beer über die Israelreise des Heimatvereins statt.

dn