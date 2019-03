Das Bussi ist eine Erfolgsgeschichte: Ausbau der Seniorenbuslinie geplant

Vor einem Jahr hat Indersdorf seine eigene Buslinie ins Leben gerufen – für alle, die nicht mobil sind. Zunächst auf Probe. Jetzt hat die Gemeinde gleich zwei gute Nachrichten.

Indersdorf– Die Idee für das Bussi – die „Seniorenbuslinie Indersdorf“ war einfach. Schon vor Jahren zeigte sich: Das Ruftaxi rentiert sich hier nicht. Lediglich die Verbindung zwischen Krankenhaus und Bahnhof wurde genutzt. Deshalb einigten sich die Gemeinderäte damals darauf, das Ruftaxi einzustampfen und das Geld lieber in eine eigene Linie zu stecken, die sie selbst entwickeln wollten. Im Februar 2018 startete die Gemeinde mit dem Testlauf. Der ist nun so gut wie rum – Zeit für ein Fazit:

In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte sich: Die Gemeinde hat bei der Entwicklung der eigenen Linie gute Arbeit geleistet. Die Indersdorfer nehmen das Projekt gut an. „Es ist erfreulich, wie das Angebot genutzt wird“, sagte Bürgermeister Franz Obesser. Insgesamt 789 Fahrgäste haben das Bussi im vergangenen Jahr genutzt, durchschnittlich 65 pro Monat. Dafür nimmt die Gemeinde rund 14 150 Euro pro Jahr in die Hand, die Einnahmen von 720 Euro sind eher zu vernachlässigen.

Trotz des Defizits will die Gemeinde das Angebot nicht nur aufrechterhalten, sondern: auch noch erweitern. Nach einer Befragung unter den Senioren in der Gemeinde zeigte sich: Vor allem die Niederrother hätten Bedarf an einer Anbindung ans Bussi. Diesem Wunsch will die Gemeinde jetzt entsprechen. Künftig hält das Bussi auch dienstagvormittags an drei Haltestellen in Niederroth: am Gasthaus Prummer, am Bahnhof und an der Tankstelle am Schulmeisterberg. Diese Ausweitung der Linie kostet die Gemeinde lediglich zusätzlich 40 Euro im Monat.

„Die Attraktivität der Indersdorfer Linie wird durch die Ausweitung auf Niederroth nicht eingeschränkt“, betonte Obesser in der Sitzung. Die Gemeinderäte beschlossen den dauerhaften Betrieb des Bussis sowie die Erweiterung um Niederroth einstimmig.

Für einen Euro pro Fahrt können Fahrgäste das Bussi nutzen, Schwerbehinderte zahlen nichts. Der Fahrplan ist so konzipiert, dass die Leute von A nach B kommen, Zeit haben, etwas zu erledigen, und wieder nach Hause kommen. Das Bussi ist dienstags und donnerstags unterwegs. Die Fahrten werden mit Kleinbussen durchgeführt, Rollatoren können mitgenommen werden.

Alle Infos zum Fahrplan

gibt es auf der Internetseite der Gemeinde www.markt-indersdorf.de unter Nahverkehr oder per Telefon unter der Nummer 0 81 36/93 40.