Indersdorf will sein Wachstum selber steuern

Derzeit hat Indersdorf etwa 10 305 Einwohner. Künftig soll die Gemeinde nicht mehr als ein Prozent pro Jahr wachsen. So will die Gemeinde ihr Ziel umsetzen.

Indersdorf– Wer die Entwicklungen in den vergangenen Jahren beobachtet hat, stellt fest: Überall in und um München wird Wohnraum knapp – vor allem der, den sich auch Geringverdiener leisten können. Einfach wild große Baugebiete auszuweisen ist dennoch nicht die Lösung des Problems, finden Indersdorfer Gemeinderäte und -verwaltung. Eine Gemeinde muss gesund und verträglich wachsen. Deshalb haben sich die Kommunalpolitiker ausführlich beraten, mit welchen Möglichkeiten sie künftig Einfluss auf das Indersdorfer Wachstum nehmen wollen. Denn: die Gemeinde soll nicht mehr als ein Prozent pro Jahr an Zuzug wachsen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierten die Gemeinderäte die Ergebnisse aus einer intensiven Klausurtagung, die hinter ihnen lag. Alle waren dafür, dass sich Indersdorf nicht mehr als ein Prozent pro Jahr vergrößern soll. Galt also zu klären: Wie können wir das Ganze steuern? Bürgermeister Franz Obesser stellte die Ergebnisse vor, es gibt verschiedene „Werkzeuge“, wie er es nannte, mit denen die Gemeinde Einfluss auf ihre Entwicklung nehmen kann.

Obesser: „Der Häuslebauer soll nicht Angst haben, dass er nicht für seine Kinder bauen darf“

Zum einen sollen schlicht nicht mehr Bebauungspläne beschlossen werden, die sich nicht mit dem neuen Wunsch-Wachstum decken. Die Gemeinde geht dabei von etwa 60 neuen Wohnungen pro Jahr aus. Sind es einmal doch mehr, soll das in den Jahren darauf wieder ausgeglichen werden. Obesser betonte: „Das gilt jetzt natürlich nicht für den einzelnen Häuslebauer, der soll nicht Angst haben, dass er nicht für sich und seine Kinder bauen darf!“ Es gehe hier um größere Projekte von Bauträgern“, erklärte Geschäftsleiter Klaus Mayershofer auf Nachfrage.

Ohnehin soll sich für Bauträger künftig einiges ändern: Sie müssen bei Geschosswohnungsbau mit mehr als vier Wohnungen künftig einen Teil vergünstigt im Baulandmodell weiter geben. Zudem müssen sie einen Teil der Wohnungen sozial fördern oder der Gemeinde ein Belegungsrecht einräumen. Wie die Details dazu aussehen sollen, werden die Gemeinderäte demnächst beschließen.

Gemeinde überlegt, selbst Wohnungen zu bauen

Die Gemeinde überlegt zudem, künftig selbst Wohnungen zu bauen und „sie zu vernünftigen Preisen auf den Markt zu bringen“, erklärte Geschäftsleiter Mayershofer mit Verweis auf die soziale Verantwortung der Gemeinde. Auch hierzu werden die Details noch im Gemeinderat erarbeitet. Bürgermeister Franz Obesser betonte: „Es geht zunächst einmal darum, dass wir uns ein Wachstumsziel vorgeben, und über die Möglichkeiten klar sind, wie wir das erreichen können. Alle anderen Einzelheiten werden wir demnächst hier zusammen weiter ausarbeiten.“ Um das Ziel zu verwirklichen, soll auch das Baulandmodell der Gemeinde neu aufgesetzt werden, darüber entscheiden die Räte bereits in der nächsten Sitzung.

Peter Keller von den Freien Wählern warnte, auch an die jetzt schon unzureichende Infrastruktur zu denken: „ Es bringt nichts, wenn wir Bebauung ohne Ende ausweisen, wenn man in der Früh Stoßstange an Stoßstange eineinhalb Stunden nach München braucht!“

Auch die Entwicklung des Gewerbegebietes will die Gemeinde künftig steuern. Der Bedarf an Entwicklung sei da, so Obesser, betonte aber: „Wir wollen hier nicht den großen Logistiker, der Unmengen an Fläche braucht, aber nur zwei Arbeitsplätze schafft!“ Deshalb will die Gemeinde Flächen kaufen und bei der Vergabe darauf achten, dass vor allem lokale Betriebe die Möglichkeit bekommen, sich anzusiedeln.

