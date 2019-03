„Durch das Volksbegehren wird unsere tägliche Arbeit in Frage gestellt“ - Landfrauen fordern eine besser Kommunikation

Der Landfrauentag stand heuer unter dem Motto „Im Dialog bleiben – Schweigen ist nicht immer Gold“. Dabei ging es auch um das Volksbegehren für den Artenschutz.

Indersdorf – Sich austauschen und miteinander im Gespräch bleiben – dieses Thema ist den Landfrauen heuer ganz besonders wichtig. So stand der diesjährige Landfrauentag unter dem Motto „Im Dialog bleiben – Schweigen ist nicht immer Gold“.

Dass dieses Motto vor allem für problematischere Themen gilt, die sonst bei solchen Gelegenheiten eher selten angesprochen werden, stellte Emmi Westermeier gleich zu Beginn der Veranstaltung klar. So eröffnete die Kreisbäuerin den Landfrauentag in der alten Gutsscheune in Häusern mit ernsten Worten: „Die Situation in der Landwirtschaft ist sehr bedrückend – Zukunftsängste begleiten die bäuerlichen Betriebe“, erklärt sie. „Durch das Volksbegehren Artenvielfalt wird unsere tägliche Arbeit in Frage gestellt.“

Emmi Westermeier: „Was wir bisher schon alles für den Erhalt der Artenvielfalt getan haben, findet kaum Beachtung“

Davon sei sie – wie auch viele andere – tief getroffen, sagt Emmi Westermeier. „Die Artenvielfalt ist in den letzten Jahrhunderten durch unsere Arbeit mitentstanden. Doch das, was wir Bauernfamilien bisher schon alles für den Erhalt der Artenvielfalt getan haben, findet kaum Beachtung“, erklärt sie. So seien beispielsweise erst letztes Jahr rund 140.000 Quadratmeter Blühfläche alleine für den Erhalt der Artenvielfalt von den Landwirten angelegt worden.

Zum Abschluss ihrer Rede fordert die Bäuerin die Anwesenden noch einmal zum Nachdenken auf: „Tretet beim nächsten Volksbegehren früher in den Dialog mit anderen und schaut genau hin, was ihr unterzeichnet!“

Wie wichtig es ist, im Dialog zu bleiben, wissen auch Carlos Benede, Vorstand des Vereins Weitblick-Jugendhilfe e.V. und sein Kollege Siegfried Hofer, pädagogische Leiter. Die beiden hielten den Festvortrag vor den rund 250 geladenen Gästen.

Sozialarbeiter berichten aus ihrem Alltag

Der Verein kümmert sich um Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die „von der Gesellschaft aussortiert wurden“, erklärt Siegfried Hofer. „Derzeit wohnen 15 junge Menschen bei uns in Dachau“, erzählt der Sozialarbeiter aus seinem Alltag. „Das sind Jugendliche, die durch das soziale Raster fallen – Grenzgänger und Systemsprenger – junge Menschen, die eine extrem schwierige Vergangenheit haben und die sonst nirgendwo mehr unterkommen können.“

Wie wichtig es ist, diesen Jugendlichen eine weitere Chance zu geben, betont auch sein Kollege Carlos Benede: „Wir sollten offen sein für alle, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie verdienen die Chance, aufgefangen zu werden, damit sie in unserer Gesellschaft mitleben können!“

Die Arbeit des Vereins fand unter den Landfrauen große Anerkennung: Direkt nach dem Vortrag sammelten die Bäuerinnen und die geladenen Gäste rund 1650 Euro zur Unterstützung des Vereins.

Nathalie Neuendorf