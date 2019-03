Mia Lachmann feiert ihren 99. Geburtstag im Kreis ihrer großen Familie

Mia Lachmann aus Karpfhofen hat im Gasthof Göttler in Rumeltshausen ihren 99. Geburtstag gefeiert. mit acht Kindern, 13 Enkeln, elf Urenkeln einer Ur-Urenkelin.

Indersdorf– Die 99-Jährige ist geistig noch topfit, tut sich allerdings beim Gehen schwerer als noch vor ein paar Jahren und beklagt auch ihr Gehör. Das hält sie aber nicht davon ab, ihren Gemüsegarten zu pflegen, so wie sie das schon seit ihrem Umzug nach Karpfhofen im Jahre 1968 gern getan hat. Damals nutzten sie und ihr 2008 verstorbener Mann Heinz jede freie Minute, um ihren Gemüsegarten zu pflegen.

Die 99-Jährige, die als sechstes von acht Kindern auf dem elterlichen Hof in Walddorf (Niederschlesien) geboren ist, hatte kein leichtes Leben, blieb von Schicksalsschlägen nicht verschont, hat sich aber immer wieder aufgerafft. Sie arbeitete 20 Jahre auf dem elterlichen Bauernhof, wo sie mit Pferdefuhrwerken auch Baustellen zu beliefern hatte und kräftig anpacken musste. 1940, als 20-Jährige, verdiente sie sich als Hausangestellte ihr erstes Geld. Ein Jahr später konnte sie sich bei einer Stelle in einer Gastwirtschaft einen Traum erfüllen und Kochen lernen. Eine besondere Stelle als Hauswirtschafterin fand sie 1942 auf Schloss Lichtenau bei einem Baron. Neben der Organisation am Schloss musste sie hier für die Verpflegung der Kriegsgefangenen sorgen, die dort als Helfer eingestellt waren.

Ihren Mann hat Mia Lachmann auf dem Rummelplatz kennengelernt

Ihren späteren Mann Heinz lernte sie während dessen Fronturlaubs 1942 auf einem Rummelplatz kennen und schon zwei Jahre darauf wurde geheiratet, genau an ihrem 24. Geburtstag. Würde ihr Heinz noch leben, hätten die beiden heuer ihr 75-jähriges Ehejubiläum feiern können. Bis 1945 sahen sich die beiden nur, wenn er Urlaub von der Front hatte.

Nach Kriegsende war ihre Heimat in polnischer Verwaltung. Sie hatte mittlerweile die Töchter Edeltraud und Dagmar zu versorgen. Ohne lange zu fragen, wurde in ihr Haus eine polnische Familie einquartiert. Die Deutschen, die dort noch lebten, mussten zur Kennzeichnung eine weiße Armbinde tragen. Da gibt es eine für heute unvorstellbare Begebenheit mit ernstem Hintergrund: Als es im Juni 1946 sehr heiß war, hatte Mia ihre Jacke mit Binde beim Straßenkehren kurz über einen Zaun gehängt, schon war die Miliz da und wollte sie in ein Lager bringen. Erst nach hartem Einsatz der Nachbarn blieb sie vor diesem Gang verschont.

Im Juli 1946 wurden alle deutschen Dorfbewohner aufgefordert, in Güter- und Viehwaggons die Heimat zu verlassen, und so musste sich auch Mia Lachmann mit ihren beiden Töchtern und 20 Kilo Gepäck zu Fuß zum Bahnhof ins fünf Kilometer entfernte Lauban machen. Dort warteten bereits englische Soldaten auf den Weitertransport nach Wirdum in Ostfriesland. Die Angst des Krieges und auch die Bedrohung durch die polnischen Melizen war nun vorbei.

In Schwabhausen gelang 1946 die Familienzusammenführung

Zwischenzeitlich war auch Ehemann Heinz nach amerikanischer Gefangenschaft in der Gegend um München gelandet. Er hatte eine Ausbildung als Polizist und wurde bei der Landpolizei in Schwabhausen stationiert. Da war es ihm wichtig, so schnell wie möglich seine Familie nachzuholen, hatte er doch seine Tochter Dagmar, die 1946 geboren war, noch nicht gesehen. Im Spätsommer 1946 glückte dann die Familienzusammenführung in Schwabhausen. Beruflich bedingt musste der Ehemann mit seiner Familie erneut nach Odelzhausen und Dachau umziehen. In Odelzhausen normalisierte sich das Leben der Familie, die hier mehr Wohnraum hatte. Durch die Zentralisierung der Polizeistationen im Landkreis Dachau führte ein weiterer und letzter Umzug Mia Lachmann nach Karpfhofen.

Dort ist die Jubilarin nun von den Familien ihrer drei Söhne Siegfried, Werner und Armin umgeben. Dass sie ihre Nachkommen aufwachsen sieht, schätzt sie neben ihrem Garten besonders. Ein schwerer Schicksalsschlag im Leben der 99-Jährigen war der Verlust von Tochter Dagmar, die im Alter von 35 Jahren verstarb. Voller Elan geht sie dennoch ihren 100. Geburtstag an, den sie im nächsten Jahr mit Blasmusik feiern möchte.

