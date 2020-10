Indersdorf bekommt einen Bücherschrank

Wie bereits in vielen anderen Gemeinden wird es auch in Indersdorf künftig einen offenen Bücherschrank geben. Einen Ort, an dem Menschen kostenlos und unbürokratisch Bücher austauschen können.

Indersdorf – Die Idee ist zwar alles andere als neu, aber inzwischen nicht weniger gut als zu ihren Anfangszeiten: offene Bücherschränke. Also ein Ort – eine alte Telefonzelle, eine Vitrine, ein Regal, ein Schrank – an dem Bücherfreunde kostenlos zu neuem Lesestoff kommen und ihre ausgelesenen Werke für andere dort zu Verfügung stellen können. Alles ganz unkompliziert. Kommen, aussuchen, gehen, oder kommen und einfach reinstellen. Das eine bedingt nicht das andere. In vielen Gemeinden gibt es bereits solche offenen Bücherschränke. In der jüngsten Gemeinderatssitzung legten die Kommunalpolitiker jetzt auch den Standort für Indersdorfs ersten Bücherschrank fest.

Der Antrag auf einen Bücherschrank stammte von der Fraktion Umweltdenken (wir haben ausführlich berichtet), die Idee gab es aber schon öfter in der Gemeinde – wie zum Beispiel auf einer Jungbürgerversammlung.

Auch Helmut Ebert von den Freien Wählern hatte sich „bereits eineinhalb Jahre in das Thema eingearbeitet und sogar einen Sponsor gefunden“, wie er in der Sitzung sagte. Einen Antrag wollte er „allerdings nicht so kurz vor der Kommunalwahl stellen“, sagte er. Er wollte den Eindruck vermeiden, die Freien Wähler wären nur auf Stimmenfang. Jetzt haben die Umweltdenker einen Antrag auf dem Bücherschrank gestellt – was alle anderen Gemeinderäte begrüßten.

Galt es also nur noch, einen passenden Standort zu finden. Die Umweltdenker selbst hatten die Idee, den Schrank entweder beim Scheiderturm oder an der alten Post aufzustellen. Dort gebe es aber in einen Fall Probleme mit dem Denkmalschutz, im anderen mit Privatbesitz, erklärte Bürgermeister Franz Obesser in der Sitzung. Andere Vorschläge von Gemeinderäten lauteten Philosophenweg (Hubert Böck), am Zugang zum Sparkassenspielplatz (Peter Keller) oder am Bahnhof, „da könnten sich Pendler gleich was zum Lesen mitnehmen“ (Jörg Westermair).

Standort am Maria-Gschwendtner-Haus

Monika Geisenhofer brachte in die Diskussion eine soziale Komponente ein. Im Maria-Gschwendtner-Haus am Bahnhof würden „viele wohnen, die gerne lesen, aber sich nicht immer ein neues Buch leisten können“. Geisenhofer arbeitet vor Ort, spricht aus Erfahrung. Ihren Gemeinderatskollegen gefiel der Vorschlag, einstimmig entschieden sie sich für Geisenhofers Idee.

Auch ans Thema Vandalismus und fragwürdige Literatur haben die Antragsteller gedacht. Es braucht also jemanden, der sich um den Bücherschrank kümmert. Gerhard Seemüller erklärte: „Wir kennen einige aus dem Bekanntenkreis, die es ehrenamtlich übernehmen würden.“ Zudem waren die Umweltdenker auch im Austausch mit der Bücherei, das Team findet das Projekt laut Seemüller gut und will es vielleicht sogar unterstützen.