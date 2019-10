Indersdorf bekommt öffentliche Toilette

WC-Anlage wird auf neuem Parkplatz am Kreisverkehr aufgestellt

von Christiane Breitenberger schließen

In Sachen öffentliche Toiletten ist Indersdorf alles andere als üppig aufgestellt. Olaf Schellenberger (CSU) brachte es in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt: „In anderen Ländern, wenn man an größeren Parkplätzen oder Plätzen ankommt, ist da immer überall eine öffentliche Toilette. Da haben wir Nachholbedarf!“