Nach 17 Jahren ist Schluss: Mexicanos in Markt Indersdorf schließt - Nachfolge bereits klar

Indersdorf – Die mexikanischen Zeiten in Indersdorf sind vorbei: Das Mexicanos, bekannter als „Mexi“, nahe des Marktplatzes hat geschlossen – nach 17 Jahren. Inhaber Lazaros Kyrillidis (46) sagt: „Am Montag haben wir die letzten Möbel herausgeräumt“, die Sombrero-Hüte an den Wänden sind abgehängt, Burritos und Quesadillas gibt es dort künftig nicht mehr. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: In dem Lokal geht es weiter, sagt der gebürtige Grieche Kyrillidis: „Wenn wir Mexikanisch können, dann können wir auch Italienisch“, verkündet er.

Mexicanos in Indersdorf schließt nach 17 Jahren: Nachfolger bereits bekannt

In Zukunft will er in den Räumen ein italienisches Restaurant eröffnen, die „Oh’ lala Pizzabar“: „Nach 17 Jahren wollten wir einfach was Neues ausprobieren“, begründet er seine Entscheidung, das habe er sich bereits vor drei Jahren überlegt. Einige seiner Stammgäste waren von der Schließung enttäuscht – der Mexikaner war schließlich über die Landkreisgrenzen bekannt: „Da sind Leute bis aus Freising oder Pfaffenhofen gekommen.“

+ Aus dem Mexicanos wird ein italienisches Lokal, die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. © Ostermair

Beliebtes mexikanisches Restaurant schließt: Doch etwas soll sich nicht verändern

Bei den Gästen waren vor allem die Burger, Steaks und Cocktails beliebt, aber die sollen auch auf der Speisekarte der Pizzabar stehen. Und – wie in Mexi-Zeiten – gibt es dort immer montags ein Buffet: „Da mischen wir dann italienische und mexikanische Speisen.“

Bis dahin müssen aber die fast leeren Räume des ehemaligen Mexicanos auf Vordermann gebracht werden, Kyrillidis plant zum Beispiel eine größere Bar und sagt: „Bis Ostern wollen wir eröffnen“, also in etwa einem Monat. Es ist ein straffer Zeitplan, noch dazu, weil er im Indersdorfer Gewerbegebiet ein Fitnessstudio betreibt. Und: Im Gegensatz zum Mexi soll die Pizzabar auch tagsüber geöffnet sein, denn Kyrillidis will einen Mittagstisch anbieten – und natürlich Pizza und Pasta. Vor dem Restaurant soll ein Holzofen stehen: „Wo die Leute zusehen können, wie ihre Pizza gemacht wird.“

„Oh‘lala Pizzabar“ öffnet in Markt Indersdorf: „Italienisch liegt einfach im Trend“

Eine gute Nachricht zuletzt: Das Service-Personal werde nicht ausgetauscht, viel mehr kämen noch drei Pizzabäcker dazu, verspricht Kyrillidis. Er ist überzeugt, dass sein Gastrokonzept aufgehen wird, obwohl es schon einige Italiener im Landkreis gibt, aber: „Italienisch liegt einfach im Trend.“ Bis dahin heißt es: Adiós Mexicanos – ein Wiedersehen wird es wohl nicht geben.

