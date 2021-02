Das kurze Leben des Königsreichs Indonesia

Indersdorf – Fasching 2021 war bereits Vergangenheit, ehe er überhaupt begonnen hat. Wegen Corona wurden alle Faschingsveranstaltungen abgesagt. Darunter natürlich auch der traditionelle Indersdorfer Faschingszug.

Wie sah der Fasching in der Marktgemeinde früher aus? Otto Ring, erster Faschingsprinz im Jahre 1955, sowie Ulla Gottschalk und Ingrid Schmeller, beide einst Prinzessinnen, erzählten der Heimatzeitung einige nette Geschichten und Begebenheiten aus der Zeit ihrer Regentschaft.

Zwar fanden um 1900 in Indersdorf bereits gelegentlich Faschingsfeiern statt. Doch erst im Jahre 1955 ging es in Indersdorf so richtig los mit dem Fasching. Einen entscheidenden Anteil daran leisteten der Zahnarzt Michael Ebner und der Apotheker Kurt Hauer. Mit einigen Freunden gründeten sie die Faschingsgesellschaft Indonesia.

Es war keine Gründung aus einer etwaigen Laune heraus. Nein, die Initiatoren machten schon Nägel mit Köpfen. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Einige Indersdorfer Honoratioren bildeten den Elferrat, der für einen reibungslosen Ablauf der zahlreichen Faschingsballauftritte zu sorgen hatte. Einige hübsche Hofdamen wurden verpflichtet, und auch Hofnarren durften nicht fehlen. Es waren dies die allseits bekannten Robert Schilcher und Helmut Naschke.

Es dauerte nicht lange und die Indersdorfer bekamen ihr erstes Prinzenpaar präsentiert. Es war der damals 18-jährige Otto Ring und Anni Schindler (heute Binder). Er sei schon ein wenig überrascht gewesen, dass er nominiert werden sollte, so Ring. Er erinnert sich: Zu einem Auftritt wurde Ring mit seiner Prinzessin von Bäckermeister Karl Pest mit dem Auto abgeholt. Bei einem Wendemanöver in einer Wiese blieb das Gefährt im Morast stecken. „Dummerweise haben wir versucht, durch Anschieben am Heck das Auto wieder fahrtüchtig zu machen. Die Räder drehten durch, der Dreck spritzte hoch, und man kann sich ausdenken, wie unsere Kostüme ausschauten.“

+ Die zweiten Regenten 1957: Ulla Rhein und Herbert Rabl © han

Ein Jahr später übernahmen Reinhilde Pest (heute Scherbel) und Erich Gottschalk (1956) das Faschingszepter. Ihnen folgten Ulla Rhein (Gottschalk) und Herbert Rabl.

Ulla Gottschalk erzählt, dass das Amt der Faschingsprinzessin schon eine Besonderheit und Ehre war, doch auch etwas stressig. „Die zahlreichen Auftritte während der Faschingszeit forderte schon ein enormes Durchhaltevermögen.“ An zwei Auftritte erinnerte sie sich besonders. Das war einmal ihr erster Auftritt im Dachauer Schloss. Als Prinzessin musste sie bei den Auftritten die Anwesenden mit einem Verserl begrüßen. Hofmarschall Weisenburger brachte das Begrüßungsverserl während der Hinfahrt nach Dachau zu Papier. Natürlich sei sie überaus nervös gewesen, sagt Ulla. Da das Mikrofon, dort die gespannt wartenden Anwesenden. „Als ich loslegte, hallte das Mikrofon so derartig, dass ich mein Verserl unterbrechen musste. Da auch der zweite Versuch nicht klappte, fiel mein Antrittsverserl ins Wasser.“ Der wohlwollende Applaus der Anwesenden habe ihr etwas über die Blamage hinweg geholfen.

Die zweite Begebenheit begann mit Stolz – und endete mit einer Enttäuschung. Der Manöverball mit Bundeswehrangehörigen aus Fürstenfeldbruck stieg in der Indersdorfer Klostergaststätte. Anscheinend hatte die hübsche 19-jährige Prinzessin Ulla bei den Offizieren einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn es folgte die Einladung zu einem Offiziersball nach Fürstenfeldbruck. „Da war ich schon sehr stolz“, erinnert sich Ulla.

Doch die Enttäuschung folgte auf dem Fuß: „Meine Angehörigen erlaubten mir leider den Ballbesuch nicht.“

Beim Blick auf die jüngere Schwester ist klar: Das ist sie!

Ingrid Schmeller, einmal Prinzessin mit Helmut Stritt und später Hofdame, erinnert sich ebenfalls an einen Manöverball in der Klostergaststätte. Für zwei ihr bekannte Mädchen, eines aus Indersdorf und eines aus Glonn, nahm dort eine spätere Eheschließung ihren Anfang. Karl-Heinz Michalzik, der in der Funkkaserne Freimann gerade einen Unteroffizierslehrgang der Bundeswehr leitete, hatte die Klostergaststätte im Fasching als Ort für die Lehrgangsabschlussfeier und den Manöverball ausgesucht. Im Verlaufe des Balles lernte er die Indersdorferin Hildegard Seebauer, Hofdame bei der Faschingsgesellschaft Indonesia, kennen und schätzen.

Doch zu einer Heirat kam es nicht. Denn bei einem Besuch bei den Seebauers sah Michalzik die jüngere Schwester von Hildegard – „und das war Liebe auf den ersten Blick“, bestätigten Inge und Karl-Heinz übereinstimmend bei einem Telefonat. Die beiden sind seit fast 60 Jahren verheiratet. Sie leben im südhessischen Gorxheim.

War es bei den Michalziks eine Heirat über zwei Ecken, führte die sich anbahnende Freundschaft der Glonnerin Anneliese Metz und Soldat Georg Antes ohne Umwege zu einer Heirat. Beide leben in Olching.

Annemarie Ring (Gattinger) und Hans Isemann sowie Hildegard Isemann (Ballmann) und Josef Westermair waren die letzten Prinzenpaare der Faschingsgesellschaft Indonesia. 1961 wurde der Verein aufgelöst.

Im Jahre 1970 war es der spätere Bürgermeister Hans Strixner, der mit der Einführung des traditionellen Indersdorfer Faschingszuges das närrische Treiben in der Faschingszeit wiederbelebte.

