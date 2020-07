Drei Leichtverletzte bei zwei Unfällen

Auf der Staatsstraße 2050 ist es am Freitagnachmittag kurz hintereinander zu zwei Unfällen gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Indersdorf - Wie die Polizei Dachau mitteilte, wollte gegen 14.30 Uhr eine 64-jährige Kia-Fahrerin aus Schrobenhausen von Ried kommend nach links in Richtung Markt Indersdorf abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Fiat Panda, an dessen Steuer eine 66-jährige Frau aus Röhrmoos saß. Die beiden stießen zusammen, die Röhrmooserin wurde leicht verletzt. Aufgrund des Staus, der sich nach dem Unfall entwickelte, musste eine 45-jährige BMW-Fahrerin aus Schwabhausen, die in Richtung Indersdorf unterwegs war, abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 20-jährige Skoda-Lenkerin aus Olching. Sie fuhr auf den BMW auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unklar, wie schwer die Unfallbeteiligten verletzt waren, daher wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser wurde aber nicht benötigt, da alle drei Leichtverletzten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Staatsstraße 2050 wurde zur Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehren Indersdorf und Niederroth leiteten den Verkehr um und reinigten die Straße. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

dn