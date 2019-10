Indersdorf erhöht Hundesteuer

Die Gemeinde Indersdorf hat ihre Hundesteuer erhöht. Um mehr als das Doppelte. Aber jeder, der keinen Kampfhund hat, kann die Erhöhung vermeiden – unter einer Bedingung. Zudem zeigte sich in der Sitzung: Die Kommunalpolitiker wollen in der Gemeinde keine Kampfhunde.

Wer sich auskennt, wie man richtig mit einem Hund umgeht, der soll in Indersdorf künftig belohnt werden. Und zwar: finanziell. Diese Idee haben die Indersdorfer Gemeinderäte bereits in ihrer Juli-Sitzung erarbeitet (wir berichteten). Nun, in der jüngsten Sitzung am Mittwochabend, wurde die neue Hundesteuersatzung präsentiert und erklärt, wie sich ein Hundeführerschein künftig aufs Steuernzahlen auswirkt.

Die wichtigste Neuerung: Indersdorf erhöht seit fast 15 Jahren wieder den Steuersatz für Hunde – um mehr als das Doppelte. Früher zahlten Hundebesitzer 35 Euro pro Jahr für ihre Vierbeiner, künftig sind es 80 Euro. Richtig zur Kasse geben werden künftig die Kampfhundbesitzer. Sie zahlen – sofern der Hund ein Negativzeugnis hat – künftig statt 35 Euro 300 Euro. Für Kampfhunde ohne Negativzeugnis zahlen die Besitzer künftig 960 Euro satt bisher 625 Euro. „Wir haben uns bei diesen Sätzen an den anderen Gemeinden orientiert“, erklärte Bürgermeister Franz Obesseser.

Für Leute, die einen Hundeführerschein machen, wollen die Gemeinderäte Vergünstigungen schaffen. Wer einen entsprechenden Nachweis einreicht, spart sich die Hälfte der Hundesteuer. Die genauen Kriterien sind in der Satzung geregelt.

Doch es gibt eine Ausnahme: Die Ermäßigung gilt nicht für Kampfhundbesitzer. Einzig Gemeinderat Thomas Loderer (BBN) hatte sich dafür eingesetzt, diese Ermäßigung auch für Kampfhundbesitzer zu gewähren. „Gerade für Menschen, die sich so einen Hund halten wollen, ist es doch umso wichtiger, dass sie im richtigen Umgang mit dem Tier geschult werden! Für so jemanden einen Anreiz zu schaffen, ist noch wichtiger“ als bei einem Besitzer eines normalen Hundes. Dem widersprachen zum Beispiel Hans Wessner (Umweltdenken) und Hans Lachner (CSU). Hans Lachner schimpfte: „Ein Kampfhund ist eine Bestie. Und wenn einer so eine Bestie hat, soll er auch dafür zahlen!“ Er wolle in der Gemeinde grundsätzlich keine Kampfhunde, Unfälle passierten laut Lachner meistens, wenn der Hund auskommt – und „dann fällt er zum Beispiel ein Kind an“.

Helmut Ebert (FW) regte an: „Wenn wir hier keine Kampfhunde wollen, dann verlangen wir doch 300 Euro für einen Kampfhund mit Negativzeugnis – da sind mir 240 Euro noch zu wenig.“ Noch höher konnten die Räte die Steuer für Kampfhunde nicht ansetzen. „Ich denke, das geht juristisch nicht“, sagte Florian Socher (Umweltdenken). Also blieb es am Ende bei den 300 Euro. Auch einen Hundeführerschein zwingend zu verlangen, wie Andreas Geier (BBN) vorschlug, ist rechtlich nicht möglich.

Kämmerer Philipp Blumenschein ordnete die Situation in der Gemeinde ein: „Derzeit ist bei uns nur ein Kampfhund angemeldet“, mit Negativzeugnis und Hundeführerschein. Des weiteren sind derzeit rund 500 Hunde in Indersdorf angemeldet.