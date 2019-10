Ein neues soziales Zentrum für den Landkreis

Das Maria-Gschwendtner-Haus in Indersdorf ist eröffnet worden. Viele Besucher kamen und machten sich ein Bild vom neuen sozialen Zentrum im Landkreis.

Indersdorf – Gleich mehrere Gründe zu feiern gab bei der offiziellen Einweihung des Maria-Gschwendtner-Hauses in Indersdorf (wir haben berichtet): Es bietet 25 neue bezahlbare Wohnungen auf drei Stockwerken sowie im Erdgeschoss ein vielfältiges soziales und kulturelles Angebot. Neben Räumen für Begegnung, Austausch und Veranstaltungen finden sich nun zahlreiche Beratungsstellen der Caritas vor Ort. Auch die Volkshochschule hat sich in dem Neubau eingemietet.

Caritas-Vorstand Thomas Schwarz dankte der Maria-Gschwendtner-Stiftung mit ihrer Stifterin Brigitte Gschwendtner: „Sie haben nicht nur Kapital gestiftet, Sie stiften Solidarität“, betonte Schwarz in seiner Rede. Mit einem Großteil des Stiftungskapitals seien fünf Wohnungen gebaut worden, bezahlbarer Wohnraum für Markt Indersdorfer, insbesondere für ältere Bürgerinnen und Bürger. Mit den Mieteinnahmen unterstütze die Stiftung darüber hinaus Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie bedürftige Senioren. „Wie Sie Ihr Erbe für das Gemeinwohl einsetzen, verdient große Anerkennung“, unterstrich Schwarz in seiner Laudatio, in die er auch den früheren Bürgermeister und Stiftungsvorsitzenden Josef Kreitmeir für sein jahrelanges Engagement einbezog.

Die Eröffnung mit Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Besucher an. Zur Feier des Tages spielten die Indersdorfer Musikanten, Caritaspräses Augustinus Bauer, und der Indersdorfer Diakon Raimund Richter gaben dem Haus den Segen.

Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas Dachau, resümierte, dass „durch die lokalen Netzwerke immer wieder Tolles entsteht“. So sei „nach unserem Motto ,Nah. Am Nächsten‘ ein schönes und einmaliges Haus im nördlichen Landkreis Dachau errichtet worden, das Menschen zusammenbringt und Gutes bewirkt“.

Landrat Stefan Löwl hob die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus im boomenden Landkreis hervor. Mit der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau (WLD), dessen Aufsichtsratsvorsitzender Löwl ist, sei die Region gut aufgestellt. „Wir sind auf gutem Weg und inzwischen bei 444 Sozialwohnungen im Landkreis“, rechnete Löwl vor. Erreichen wolle er aber die 666er-Marke.

Insgesamt entstanden im Maria-Gschwendtner-Haus 25 neue Sozialwohnungen, davon fünf Stiftungswohnungen. 20 Sozialwohnungen werden über das Landratsamt Dachau nach Dringlichkeit vergeben. Berechtigt sind Bürger aus dem gesamten Landkreis Dachau. Die Stiftung hat jedoch ihre eigenen Vergaberegeln für die fünf weiteren Wohnungen. Vor allem ältere Menschen haben hier größere Chancen, eine Wohnung zu bekommen. „Bei den Stiftungswohnungen sind wir nicht an die Kriterien des sozialen Wohnbaus gebunden, das Einkommen kann dann beispielsweise auch leicht über der Grenze liegen“, erklärt Heidi Schaitl. Die Beantragung erfolgt aber ebenfalls über das Landratsamt. Formulare liegen auch im Rathaus Markt Indersdorf aus. Bereits zur Eröffnung waren schon 24 Wohnungen bezogen, nur eine Stiftungswohnung ist noch frei.

Das Maria-Gschwendtner-Haus soll nicht nur für Indersdorf, sondern vor allem für den ganzen nördlichen Landkreis eine Bereicherung sein. Dafür sorgen die zahlreichen Beratungsangebote der Caritas. Die Fahrt nach Dachau soll den Bürgern erspart werden. Eine wichtige Anlaufstelle sei laut Evelyn Schreiner, Mitarbeiterin der Caritas, die allgemeine soziale Beratung. Die offene Sprechstunde findet immer dienstags von 9 bis 11 Uhr statt. „Hier wird einem geholfen und man wird direkt zur richtigen Beratungsstelle weitergeleitet“, erklärt Schreiner. Es sei laut Schreiner auch eine gute Anlaufstelle, wenn man verschiedene Probleme hat und nicht genau weiß, wohin man muss.

Aber auch für Jugendliche gibt es eine Sprechstunde. Jeden Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr finden sie hier einen Ansprechpartner, sei es aufgrund von Mobbing, Liebeskummer, Problemen mit den Eltern oder anderen Themen. Ansprechpartner sind immer Sozialpädagogen oder Psychologen.

Die Caritas bietet in den Räumlichkeiten auch einen sozial-psychiatrischen Dienst an. Für Betroffene ist auch eine Tagesstätte eingerichtet. Es wird eine Tagesstruktur geschaffen und beispielsweise in der Gemeinschaftsküche zusammen gekocht.

Auch Menschen mit Behinderung finden entsprechende Beratungsangebote. Die angebotenen Freizeitprogramme der Caritas sollen auch die Möglichkeit der Inklusion bieten: „Es soll normal werden, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen leben“, findet Schreiner.

Daneben gibt es in Indersdorf ab sofort auch eine Erziehungsberatung, Gerontopsychiatrische Beratung, Suchtberatung, Schuldnerberatung und Migrationsberatung.

Neben der Caritas ist auch die Vhs-Sammelstelle im Maria-Gschwendtner-Haus vertreten. Das Vhs-Büro vereint die neun im Landkreis vertretenen Volkshochschulen und ist hauptsächlich für die Landkreis übergreifenden Projekte zuständig.

Das Maria-Geschwendtner-Haus bietet auch einen großen Gruppenraum. Dieser kann auch von Vereinen oder Privatpersonen für Kurse oder gemeinsame Treffen angemietet werden.

EVA MARIA DILLITZ

Das neue Caritas-Zentrum

in Markt Indersdorf, Am Bahnhof 2, ist telefonisch erreichbar unter: 0 81 36/1 29 00 oder per E-Mail: czindersdorf@caritasmuenchen.de