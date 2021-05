Farbe für mehr Sicherheit gefordert

Umweltdenker stellen Antrag auf Fahrradschutzstreifen in Indersdorf

Indersdorf – Die Indersdorfer Wählergruppe Umweltdenken wünscht sich mehr Sicherheit für Fahrradfahrer. Seit ihrer Gründung und ihrem Einzug in den Gemeinderat vor rund 30 Jahren bringt die Gruppe immer wieder Vorschläge ein, wie das gelingen könnte.

Jetzt möchte sich die Wählergruppe für Radwegstreifen im Bereich Glonnbrücke/ Kreisverkehr stark machen, und hat dafür einen Antrag gestellt. Denn: Die Beobachtungen, die die Mitglieder der Umweltdenker in der Vergangenheit gemacht haben, gefallen ihnen nicht.

In der Antragsbegründung heißt es: „Innerorts hat sich die Situation für Radfahrer nicht geändert, sie hat sich, vor dem Hintergrund des zunehmenden Radverkehrsaufkommens in der Gemeinde, sogar verschlechtert.“

Die Gehwege im Bereich des Kreisverkehrs und auf der Glonnbrücke würden in beide Richtungen viel von Fußgängern genutzt. „Zusätzlich weichen viele Radfahrer auf die Gehwege aus, obwohl diese zu schmal und nicht dafür vorgesehen sind“, so die Umweltdenker. Der Grund sei, dass die hohen Bordsteine auf der Glonnbrücke und das hohe Verkehrsaufkommen in diesem Bereich von Radfahrern „als Sicherheitsrisiko empfunden wird und es faktisch auch ist“.

Deswegen stellt die Fraktion Umweltdenken folgenden Antrag: Im Bereich der Glonnbrücke soll, beginnend am Kreisverkehr, in beide Richtungen ein farbig abgesetzter Fahrradschutzstreifen auf der Fahrbahn abmarkiert werden. In Richtung Karpfhofen soll der Streifen über die Glonnbrücke bis zum Kreisverkehr Ludwig-Thoma-Straße führen und eine Anbindung zum Franz-Fischer-Weg und zum Philosophenweg herstellen. In Richtung Marktplatz soll der Streifen den bestehenden Geh- und Radweg vom Kirchweg, der parallel zur Staatsstraße 2050 verläuft, an der Einmündung Ludwig-Thoma-Straße anbinden und über die Glonnbrücke zum Kreisel führen.

Für die Realisierung sieht die Fraktion keine großen Probleme. Sie begründet in ihrem Antrag: „Die Staatsstraße 2050 hat an der Glonnbrücke eine Fahrbahnbreite von zehn Metern. Bei einer beidseitigen Erstellung eines Fahrradschutzstreifens von 1,25 Meter Breite verbliebe eine ausreichende Fahrbahnbreite von 3,75 Meter, je Fahrspur.“

Abbiegespur müsste entfernt werden

Jedoch räumen die Antragsteller ein: „Um die notwendige Fahrbahnbreite zu erreichen, muss allerdings die Abbiegespur in die Ludwig-Thoma-Straße entfernt werden. Da im Bereich der Fußgängerinsel am Kreisverkehr die vorhandene Breite nicht ausreicht, kann der vorhandene Gehweg jeweils nach außen verschwenkt werden, um die notwendige Breite zu erreichen.“

Diese Baumaßnahme könnte nach Meinung der Wählergruppe Umweltdenken relativ schnell geplant und umgesetzt werden, „da keine Grundstücke erworben werden müssen“, heißt es in dem Antrag. Die Abmarkierung der Fahrradschutzstreifen könne kostengünstig hergestellt werden und schmälere die Fahrbahnbreite optisch, was zusätzliche Sicherheit bringe, weil die Autofahrer die Geschwindigkeit reduzieren würden.

Auch was die Kosten für das Projekt betrifft, zeigt sich die Fraktion optimistisch. Sie schreibt in ihrem Antrag: Die Marktgemeinde müsste „nur 20 Prozent der Kosten tragen, wenn die Maßnahme vom Förderprogramm ,Stadt und Land‘ des BMVI bezuschusst wird“.

In der März-Sitzung des Umweltausschusses beschlossen die Gemeinderäte, einen Ortstermin mit der Verkehrsbehörde und den Fahrradreferenten zu vereinbaren, bei dem die Realisierbarkeit möglicher Radwege geprüft werden soll. In diesem Zug wünschen sich die Umweltdenker jetzt: „Bei diesem Begehungstermin sollte die konkrete Umsetzung dieser Maßnahme erörtert werden. Dies soll nur ein erster Schritt zur Verbesserung des innerörtlichen Radwegenetzes sein. Im nächsten Schritt könnte der Schutzstreifen in Richtung Marktplatz fortgesetzt werden“, schreibt Gerhard Seemüller im Namen der Fraktion.

mm