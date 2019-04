Jugendarbeit in Indersdorf hat Verstärkung

Das Team der Jugendarbeit in Indersdorf um Sebastian Jaeger und Nevyana Bogdanova ist größer geworden: Für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde gibt es seit einigen Monaten einen neuen Ansprechpartner im Jugendzentrum: Florian Huber.

+ Florian Huber Indersdorf – Florian Huber hilft bei Liebeskummer, Problemen mit den Eltern oder anderen Sorgen. Doch die Arbeit des pädagogischen Mitarbeiters des Zweckverband Jugendarbeit ist bei Weitem vielschichtiger. Im Interview stellt sich Florian Huber kurz vor und gibt einen Einblick in seine Arbeit vor Ort. Zudem zeigt er, wie ernsthaft und reif oft mache Anliegen von Kindern und Jugendlichen sind.

Für die, die Sie noch nicht als Ansprechpartner kennen: Können Sie sich kurz vorstellen?

Mein Name ist Florian Huber, ich bin Jahrgang 1981 und bin seit mittlerweile zehn Jahren in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit in Indersdorf?

Besonders schön an meinem Beruf finde ich, dass man nie weiß, was auf einen zukommt und man mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt. An der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gefällt mir besonders, dass ich es mit Menschen zu tun habe, die noch in ihrer Entwicklung sind. Junge Menschen stellen Regeln oft und gerne auf die Probe und tragen so zu einer Veränderung in unserer Gesellschaft bei. Sie dabei zu unterstützen und zu begleiten ist eine schöne Herausforderung.

Was ist hauptsächlich Ihr Job vor Ort?

Meine Aufgaben in Indersdorf sind es, die Öffnungszeiten im Jugendzentrum zu betreuen, die mobile Arbeit an den Außentreffpunkten wie am Bahnhof oder am Jugendfreizeitgelände und Aktionen im Ferienprogramm. Auch bei Problemen wie zum Beispiel Liebeskummer, Problemen mit den Eltern oder im Freundeskreis können sich Kinder und Jugendliche an mich wenden.

Wo finden Sie die Kinder und Jugendlichen, die Sie kennenlernen wollen oder die mal Hilfe brauchen? Oder auch Eltern, falls sie mal einen Tipp brauchen?

Anzutreffen bin ich während der Öffnungszeiten im Jugendzentrum, und auch über die sozialen Medien, wie Facebook und Instagram ist der Kontakt zu mir möglich. Hier bin ich unter meinem Namen „Florian Huber“ zu finden. Zudem bin ich über die Mailadresse florian.huber@ zweckverband-jugendarbeit.de zu erreichen.

Auf welche Projekte 2019 freuen Sie sich am meisten in Indersdorf?

Heuer freue ich mich besonders auf viele Aktionen im und ums Jugendzentrum wie zum Beispiel Lagerfeuer, Partys und Kinoabende. Auch die Neugestaltung des Jugendzentrums mit Kindern und Jugendlichen zusammen wird eine schöne Aktion, bei der ich auf viel Beteiligung hoffe.

Sie waren auch bei der Jungbürgerversammlung. Gab es dort Aussagen, die Sie besonders überrascht haben? Und warum finden Sie solche Veranstaltungen so wichtig?

Die Jungbürgerversammlung finde ich ein wichtiges Gremium, bei dem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich in den Gemeinderat einzubringen und Wünsche und Anregungen zu äußern. Am meisten hat mich bei dieser Jungbürgerversammlung das Interesse der Jugendlichen an der Infrastruktur überrascht. Es kamen viele Fragen zum Thema Straßenausbau und Spielplätze.

Kinder und Jugendliche haben generell ernsthafte Anliegen, wie den Umweltschutz. Das hat sich gerade erst bei der Ramadama-Aktion i gezeigt. Wieso war es für Sie wichtig, mit der Jugendarbeit dabei zu sein?

Wir wollen unterstützen, dass sich hier auch die Kinder beteiligen können, die sonst in keinem Verein sind. Mit der Jugendarbeit waren wir heuer mit 20 Kindern dabei. Wir haben uns besonders um den Bereich ums Jugendfreizeitgelände gekümmert. Bei der Aktion konnten die Kinder sehen, wieviel Müll in der Natur liegen bleibt, wenn man ihn nicht selber wegräumt. Wir hoffen, dass solche Aktionen bei Kindern auch dazu führen, dass sie selber Verantwortung übernehmen.

Interview:

Christiane Breitenberger