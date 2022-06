Es steht nicht gut um den Indersdorfer Frauenbund

Keine Bereitschaft, eine Führungsrolle zu übernehmen: Der Indersdorfer Frauenbund steht vor der Auflösung. © ost

In Indersdorf scheint niemand Verantwortung für den Frauenbund-Ortsverein übernehmen zu wollen. Die scheidende Vorsitzende Irmi Spicker gibt aber die Hoffnung nicht auf, doch noch eine Nachfolgerin zu finden.

Indersdorf – Die Frage, ob der katholische Frauenbund Indersdorf noch eine Zukunft hat, ist nach der Jahresversammlung im Gasthaus Doll größer geworden, denn es war keine der anwesenden 38 Frauen bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Wie bereits berichtet, hat der amtierende Vorstand ja schon vor Langem erklärt, bei der vorgesehenen Wahl nicht mehr zu kandidieren. Wie soll es nun weitergehen? Innerhalb der nächsten sechs Wochen soll in einem erneuten Termin versucht werden, neue Kräfte für den Frauenbund zu finden. „Zu diesem Termin werden wir jemanden aus dem Diözesanverband dazu holen“, sagte die amtierende Vorsitzende Irmi Spicker, für die es keine Überraschung war, „dass sich keine Frau um einen Führungsposten reißt“.

Wenn auch beim nächsten Versammlungstermin keine Vorstandschaft zusammenkommt, gebe es erneut sechs Wochen später wieder eine Mitgliederversammlung, die sich dann mit der Auflösung des Frauenbund-Zweigvereins Indersdorf zu befassen hat. Zu diesem Termin müssten dann aber drei Viertel der derzeit 164 Mitglieder anwesend sein. Wäre das nicht der Fall, würde sechs Wochen später erneut, und dann unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder, die Auflösung beschlossen.

Für diesen Fall, den man sich natürlich nicht wünscht, würden alle Mitglieder eine schriftliche Mitteilung erhalten, worin sie der Auflösung zustimmen sollen und entscheiden, ob sie beim Zweitverein kündigen oder eine Einzelmitgliedschaft beim Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes anstreben.

„Ein langer Weg, vielleicht aber auch fruchtbar, so Gott es will und sich vielleicht doch noch eine Vorstandschaft findet“, sagte Spicker mit dem Hinweis, dass zwei Jahre Corona es ihr und ihren Vorstandskolleginnen nicht leicht gemacht hätten, Nachfolgerinnen zu finden. „Aber wir haben ja auch schon vor Corona versucht, die Nachfolge zu regeln, leider ohne Erfolg.“

Auch die Mitgliederzahl sei zurückgegangen, seit der letzten Jahresversammlung habe es fünf Austritte gegeben. Spicker führt den Indersdorfer Frauenbund zusammen mit ihrer Stellvertreterin Vroni Simanowski nun seit 24 Jahren und hat sich natürlich auch Gedanken über die Gründe der Interesselosigkeit für ein Vorstandsamt gemacht. So fasste sie zusammen: „Unser Plan, die Geschicke des Frauenbundes in andere, vor allem jüngere Hände zu geben, scheint gescheitert zu sein. Es ist uns nicht gelungen, Frauen zu gewinnen, die sich an ein Vorstandsamt binden wollen. Weder vier Jahre, noch zwei Jahre. Das ist sehr schade, aber man kann hinschauen wo man will, überall das gleiche Problem: Jemanden zu finden, der verbindlich Verantwortung für längere Zeit übernehmen würde, ist schwierig.“ Das habe sicher auch mit dem Zeitgeist zu tun, vor allem aber damit, dass die Menschen immer weniger Zeit hätten, und die Zeit, die ihnen bleibe, einfach anderweitig nutzen möchten. Ein weiteres Problem sei wohl auch der fehlende Glaube an die katholische Kirche. Sich an einen Verein zu binden, sei schon schwierig, noch schwieriger sei es aber, sich zu einem katholischen beziehungsweise christlichen Verein zu bekennen. „Auch ein Geist dieser Zeit.“

Zu ihrem Rechenschaftsbericht, der die Teilnahme an sieben religiösen Veranstaltungen wie ökumenischem Friedensgebet, Rosenkranz-Andachten, Kreuzwegandachten oder Maiandachten auflistete, erklärte Spicker: „Es mag sich mancher denken, außer beten war wohl nichts. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass man in außergewöhnlichen Zeiten, die ängstlich machen und Unbehagen verursachen, mit Gebet vieles ins Gute bringen kann. Und von jeher waren es doch Frauen, die versuchten und auch in unserer Zeit noch versuchen, durch Gebet wieder Ordnung in die Welt bringen. Darin sehe ich die Berufung der Frau in der Kirche, dazu brauche ich kein Priesteramt.“

In ihren 24 Jahren als Frauenbund-Vorsitzende sei es ihr immer ein Bestreben gewesen, dass der kirchliche und religiöse Aspekt dieser Organisation gefördert und gelebt werde. An Stammtischen des Frauenbundes sei aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz gekommen. Der Erlös vom Osterbasar habe 650 Euro ergeben. Dass der Indersdorfer Frauenbund keine finanziellen Sorgen hätte, war dem von Traudl Wessner vorgetragenen Bericht zu entnehmen. Die Kassenprüferinnen Angelika Vogel und Gertraud Schmid bestätigten ordnungsgemäße Kassenführung, so dass eine neue Führungsriege zumindest in dieser Richtung keine Probleme hätte.

