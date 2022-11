Neues Fördermodell für besseren Schutz vor Hochwasser und Trockenheit

Von: Christiane Breitenberger

Überflutet: So wie hier, auf diesem Symbolbild, sehen Wege teilweise nach Starkregen aus. Die Gemeinde Indersdorf will Privatleute nun dazu motivieren, ihre Grundstücke besser vor Hochwasser zu schützen. © privat

Um die Gemeinde besser vor Hochwasser zu schützen, sollten auch Bürger Maßnahmen treffen, um Regenwasser – wo möglich – zurückzuhalten. Die Indersdorfer Gemeinderäte haben jetzt darüber diskutiert, wie sie Anreize schaffen können, damit genau das geschieht.

Indersdorf – In Indersdorf macht der Kämmerer nicht nur Vorschläge, wie es möglich ist, Geld zu sparen, sondern auch: Wasser. Philipp Blumenschein hatte sich darüber Gedanken gemacht, wie eine Kommune in Zeiten von Klimawandel und zunehmenden Starkregenereignissen Anreize schaffen kann, damit die Menschen Regenwasser zurückzuhalten. Seine Vorschläge hat er nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert. Bürgermeister Franz Obesser ist angetan von „der schönen Idee“.

Philipp Blumenschein ist überzeugt: „Um Ortschaften vor Folgen von Starkregen zu schützen, braucht es gemeinsame Anstrengungen von Kommunen und Bürgern. Zudem sinken die Grundwasserspiegel immer weiter.“ Deshalb hat er sich überlegt, wie die Gemeinde Anreize schaffen kann, damit die Bürger selbst Maßnahmen treffen, um Regenwasser zurückzuhalten.

Aktuell haben Grundstückseigentümer, die solche Maßnahmen treffen, lediglich Vorteile über die Niederschlagswassergebühr des Marktes. Das betrifft zum Beispiel Menschen, die eine Zisterne einbauen. Doch Blumenschein weiß: „In der Praxis macht das keiner, da sich die erforderliche Investition für eine solche Maßnahme teilweise erst in Jahrzehnten rechnet.“ Also schlug der Kämmerer den Gemeinderäten vor, über mögliche Fördermodelle zu diskutieren.

Vereinfacht gesagt: Die Gemeinderäte sollten sich überlegen, ob und wie sie jemanden finanziell belohnen wollen, der auf seinem Grundstück entweder Regenwasser versickern lässt, oder es zum Beispiel mittels einer Zisterne sammelt – und dann zum Beispiel seinen Garten damit gießt und so Wasser spart.

Die Idee fanden alle Gemeinderäte gut. Aber wie viele Bürger werden Angebot nutzen?

In der Diskussion wurde schnell klar: Den Kern der Idee fanden alle gut. „Der Ansatz ist schön“ (Helmut Ebert, FW), „Die Idee ist wirklich gut“ (Hans Wessner, Umweltdenker), „Eine gute Sache. Es kann sein, dass uns das ohnehin mal vorgeschrieben wird“ (Hans Lachner CSU), waren einige der Wortmeldungen. Aber: Viele Gemeinderäte, einschließlich der Bürgermeister sind überzeugt, dass es sich hierbei um nichts handelt, was die breite Masse umsetzen wird. „Der Idealist baut es selber ein, auch ohne Förderung. Es wird nicht die große Lawine losgetreten“, so Franz Obesser. Vor allem Hubert Böck (SPD) und Hubertus Schulz (Grüne) betonten, dass die Förderrichtlinie möglichst einfach gestaltet werden muss, „sonst machts keiner“, so Schulz.

Hans Wessner kritisierte daran, dass „wieder nur die Wohlhabenden gefördert werden, also die Hauseigentümer“. Doch Christian Windele (Bürgerblock Niederroth) hob hervor, dass es vorrangig um den Umweltschutz gehe, und nicht darum, wer damit entlastet wird. Schließlich gab Monika Geisenhofer (CSU) zu bedenken: „Wir haben doch keinen Nachteil, wenn wir das jetzt beschließen.“

Also einigte sich die Mehrheit der Gemeinderäte darauf, dass die Verwaltung eine entsprechende Förderrichtlinie erstellen soll. Der Markt will jede bauliche Maßnahme zur Regenwasserrückhaltung ab einem Volumen von zwei Kubikmetern bezuschussen. Gefördert werden 50 Prozent der Baukosten bis maximal 1500 Euro. 15 000 Euro werden dafür in den Haushalt für 2023 eingestellt.

Im Übrigen: In neuen Bebauungsplänen schreibt die Kommune bereits vor, dass nicht verunreinigtes Regenwasser in den privaten Grundstücken zu versickern ist.

