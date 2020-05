Indersdorfer Gemeinderat: Nur bei einem Posten war es spannend

Bei der konstituierenden Sitzung des Indersdorfer Gemeinderats einigten sich die Mitglieder schnell, wer im welchem Gremium sitzt. Bei einem Amt war es allerdings spannend.

Indersdorf – Bei seiner Anfangsrede in der konstituierenden Sitzung sagte Bürgermeister Franz Obesser: „Trotz schwieriger Zeiten soll heute Freude und Optimismus herrschen!“ Er begrüßte vor allem die zehn neuen Gemeinderatsmitglieder und wünschte ihnen viel Freude mit dem „wichtigen, anspruchsvollen, aber auch sehr schönem Ehrenamt.“ Das Wichtigste sei Obesser die „gute Zusammenarbeit“.

Dass es in Indersdorf auch mit den neuen Gemeinderäten kein Parteigezanke gibt, zeigte sich bei der Besetzung der Ausschüsse und Verteilung der Verbandssitze.

Die CSU hatte auf ihre Ansprüche als stärkste Fraktion verzichtet, die Räte einigten sich auf ein Verfahren, das es möglich macht, dass alle Fraktionen in allen Ausschüssen vertreten sind – unabhängig von ihrer Größe (wir berichteten). Die CSU erhält jeweils zwei Sitze, die anderen Fraktionen je einen. Alle Vorschläge für die Ausschussmitglieder wurden einstimmig angenommen – stets ohne Gegenvorschläge.

Verbandsratposten war sehr begehrt

Allerdings war der Posten als Verbandsrat in der Verbandsversammlung des Zweckverband Sparkasse bei zwei Anwärtern begehrt. Andreas Geier vom Bürgerblock Niederroth hätte gerne Hans Wessner (UWD) weiter in dieser Position gesehen, Olaf Schellenberger (CSU) schlug Fraktionskollegen Hans Lachner vor. Bürgermeister Franz Obesser sitzt ohnehin in der Verbandsversammlung, er wird von seinen Stellvertretern vertreten. Gemeinderats Neuling Axel Noack (Grüne) wünschte sich jemandem mit „entsprechendem wirtschaftlichen Background im Gremium“ und bat die Kandidaten um eine Vorstellung. Wessner arbeitet seit 25 Jahren bei einem „sehr erfolgreichen“ mittelständischen Unternehmen, dort seit elf Jahren als Prokurist und ist somit zuständig für das „gesamte operative Geschäft, wie er sagt. 25 000 Kunden, 80 Firmen, all das gelte es zu koordinieren. „Wirtschaftliche Erfahrung kann man mir, nicht böse sein, nicht absprechen“, so Wessner.

„Man braucht das richtige Bauchgefühl“

Hans Lachner war 42 Jahre Landwirt und ist seit kurzem im Ruhestand. Er führte „sehr erfolgreich seinen 50 Hektar großen Betrieb.“ Berufserfahrung sei für so ein Amt das Wichtigste. „Man braucht das richtige Bauchgefühl“, so Lachner. Langjährige kommunalpolitische Erfahrung haben beide. Am Ende wurde Hans Lachner mit 15 zu zehn Stimmen als Verbandsrat gewählt und Hans Wessner einstimmig als sein Stellvertreter.

Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist wie folgt:

Hauptausschuss

CSU: Jörg Westermair, (Stellvertreter Bernhard Böller) und Annemarie Wackerl (Hans Lachner); FW: Josef Sandmair, (Christian Schuster); EHW: Martin Schwarz (Florian Ebner); SPD: Anita Engelbrecht, (Hubert Böck); Grüne: Axel Noack, (Hubertus Schulz); BBN: Andreas Geier, (Sylvia Becker); UWD: Florian Conrad, (Hans Wessner)

Bauauschuss

CSU: Hans Lachner, (Simon Reichlmair) und Olaf Schellenberger (Werner Scheib); FW: Helmut Ebert, (Josef Sandmair); EHW:Florian Ebner, (Martin Schwarz); SPD:Hubert Böck, (Anita Engelbrecht); Grüne: Axel Noack, (Hubertus Schulz); BBN:Christian Windele, (Sylvia Becker); UWD: Hans Wessner, (Florian Conrad)

Jugendausschuss

CSU: Bernhard Böller, (Jörg Westermair) und Monika Geisenhofer, (Werner Scheib); FW: Christian Schuster, (Peter Keller); EHW: Martin Schwarz (Florian Ebner); SPD: Hubert Böck, (Anita Engelbrecht); Grüne: Hubertus Schulz, (Axel Noack); BBN: Sylvia Becker, (Christian Windele); UWD: Gerhard Seemüller, (Florian Conrad)

Sozialausschuss

CSU:Simon Reichlmair, (Olaf Schellenberger) und Monika Geisenhofer, (Böller Bernhard);FW: Christian Schuster, (Peter Keller);EHW: Florian Ebner, (Martin Schwarz); SPD: Anita Engelbrecht, (Hubert Böck); Grüne: Hubertus Schulz, (Axel Noack); BBN:Andreas Geier, (Christian Windele); UWD: Gerhard Seemüller, (Florian Conrad)

Umweltausschuss

CSU: Simon Reichlmair, (Annemarie Wackerl) und Werner Scheib, (Hans Lachner); FW: Josef Sandmair, (Helmut Ebert); EHW: Florian Ebner, (Martin Schwarz); SPD:Hubert Böck, (Anita Engelbrecht); Grüne: Hubertus Schulz, (Axel Noack); BBN: Sylvia Becker, (Andreas Geier);UWD: Florian Conrad, (Gerhard Seemüller)

Rechnungsprüfungsausschuss (nur 7 Sitze)

Vorsitzender: Hans Wessner

CSU: Olaf Schellenberger (Hans Lachner), und Jörg Westermair, (Annemarie Wackerl); FW: Christian Schuster, (Peter Keller); EHW:Martin Schwarz (Florian Ebner); SPD: Hubert Böck, (Axel Noack Grüne); BBN:Christian Windele, (Andreas Geier); UWD: Hans Wessner, (Florian Conrad).

cb