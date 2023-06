Indersdorf meldet zwei potenzielle Flächen für Windräder

Von: Christiane Breitenberger

Potenzielle Flächen für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von Markt Indersdorf zeigen die roten Markierungen. Die Fläche zwischen Edenholzhausen, Niederroth und Unterhandenzhofen wollen die Gemeinden Indersdorf und Schwabhausen gemeinsam überplanen. © Münchner Merkur

Derzeit melden die Landkreisgemeinden potenzielle Flächen für Windkraftanlagen an den Regionalen Planungsverband. In Indersdorf kommen zwei Flächen für Windräder in Frage. Eine Fläche soll zusammen mit der Gemeinde Schwabhausen überplant werden. Eine Infoveranstaltung für die Grundstückseigentümer ist geplant.

Indersdorf – Das Thema Windkraft steht derzeit bei den Gemeinden im Landkreis Dachau an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Indersdorf beschäftigten sich die Kommunalpolitiker nun ebenfalls mit dem Thema potenzielle Flächen für Windkraftanlagen – Bürgermeister Franz Obesser erklärte die Hintergründe.

Um den Energiebedarf künftig klimaneutral zu decken, will auch Bayern stärker auf Windkraft setzen. Der Regionale Planungsverband ist deshalb dabei, sogenannte „Vorranggebiete für Windenergieanlagen“ auszuweisen. Laut dem Wind-an-LandGesetz des Bundes bedeutet dies konkret, bis Ende 2027 eine Fläche von 1,1 Prozent der Landesfläche und bis 2032 dann 1,8 Prozent für Windkraft vorzusehen.

Im Landkreis Dachau hatten sich die Bürgermeister laut Obesser bereits Ende September vergangenen Jahres entschieden, eine gemeinsame solidarische Planung zu beauftragen mit dem Ziel, mehr als 1,1 Prozent der Landkreisfläche zu melden.

Das Landschaftsplanungsbüro Brugger aus Aichach wurde beauftragt, die Planungen auszuarbeiten. Es beteiligten sich die Stadt Dachau und alle Landkreisgemeinden außer den Gemeinden Pfaffenhofen und Odelzhausen, da dort die bereits bestehenden Flächen in die Landkreisbilanz eingebracht werden, erklärte Franz Obesser.

Der Bürgermeister erläuterte die Vorgaben für diese Planung: Ein Windrad soll mindestens 1000 Meter Abstand haben zu Wohngebieten und 800 Meter zu Ansiedlungen im Außenbereich.

Potenzielle Flächen für Windräder im Norden sowie im Westen der Gemeinde

Für Indersdorf bedeuten diese Vorgaben: Insgesamt betrachtet, eignet sich eine Fläche von 43,7 Hektar für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet Indersdorf, dies entspricht einer Fläche von 0,6 Prozent des Gemeindegebiets. Bürgermeister Franz Obesser erklärte, was dies konkret bedeutet: „Bei uns gibt es zwei Flächen, die sich für Windkraftanlagen eigen würden. Einmal im Norden, bei der Grenze zu Altomünster zwischen Arnzell, Wagenried und Kattalaich, und einmal westlich von Niederroth.“

Gerade bei der zweiten Fläche, die grob zwischen Edenholzhausen, Weyhern, Niederroth und Armetshofen liegt, kann sich die Gemeinde ein Windkraft-Projekt vorstellen. „Wir wollen hier gemeinsam mit Schwabhausen etwas überplanen“, erklärte Obesser. Zudem sollen „bald alle Grundstücksbesitzer eingeladen werden“.

Wünschenswert wäre laut Obesser, wenn „sich hier Bürger oder die Kommune beteiligen können. Ob’s was wird, wird man sehen, wir sind hier nicht Eigentümer der Flächen“. Er gibt zu bedenken, dass ein „Bürgerenergiekonstrukt nie die Summen zahlen kann, wie irgendein Investor“. Trotzdem betonte er die Notwendigkeit, neue Windkraftanlagen zu bauen: „Auch wenn ein Investor – also ohne Bürgerbeteiligung – kommt, dann trägt er trotzdem zur Energiewende bei!“

Ob wirklich auf den Flächen, die an den Regionalen Planungsverband gemeldet wurden, Windräder entstehen, sieht Franz Obesser eher kritisch – Kriterien, ob es dort überhaupt genug Wind gebe, „sind nicht in Betracht gezogen worden“. Generell bewertet er die Arbeit des Regionalen Planungsverbands als unzureichend. „Da steht jetzt nur: ,Toll! Jetzt haben wir die 1,1 Prozent erreicht!’ Aber ob hier je was gebaut wird, ist ein völlig anderes Thema.“

