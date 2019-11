Spatenstich für hochmoderne Technologie

Die Firma Sumitomo in Markt Indersdorf hat seit Jahrzehnten den Ruf als Antriebsspezialist. Der europäische Hauptsitz ist in der Marktgemeinde Indersdorf angesiedelt und verfügt über eine Anlage nach dem neuesten Stand der Technik. Jetzt wird sogar noch erweitert.

Indersdorf – Sumitomo Drive Technologies, der große Arbeitgeber in der Marktgemeinde mit derzeit 282 Beschäftigten, kennen viele Landkreisbürger noch unter dem früheren Namen Cyclo. Sumitomo ist der Antriebsspezialist schlechthin. Dass diese Firma am Standort Indersdorf auf die Zukunft baut, wurde nun mit dem Spatenstich für ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum untermauert. Fünf Millionen Euro investiert die Firma nun, nachdem zuvor schon der Maschinenpark in allen Bereichen der Produktion zur Herstellung von Präzisionsgetrieben erweitert und hierfür mehrere Millionen Euro in die Hand genommen wurden.

Dass der Spatenstich für das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum ein Freudentag für Sumitomo war, zeigte sich schon an der Beflaggung am Eingang zum Betriebsgelände. Da wehten die Fahnen von Europa, Japan, Deutschland und der Marktgemeinde Indersdorf. Beim Spatenstich waren die Mitarbeiter sowie Gäste aus der ganzen Welt vertreten, was den für den Standort Indersdorf verantwortlichen Geschäftsführer Dr. Johann Hopfner besonders freute. Hopfner begrüßte es, dass sich auch Landrat Stefan Löwl und der Bürgermeister der Marktgemeinde, Franz Obesser, am Spatenstich beteiligten.

+ Unterhielten sich gern mit den japanischen Gästen: Dr. Johannes Hopfner, Landrat Stefan Löwl (v.l) und Bürgermeister Franz Obesser (rechts). © Foto: bb

„Wir setzen mit dem Spatenstich für das neue DD- und global R&D-Center einen weiteren positiven Meilenstein in der Geschichte von Sumitomo am Standort Markt Indersdorf. Auch wenn die Wirtschaft derzeit deutlich eintrübt, sind unsere japanischen „Shareholder“ von den positiven Entwicklungsmöglichkeiten dieses Standorts überzeugt und untermauern dies durch Investitionen nicht nur in Maschinen, sondern auch in Gebäuden, in neuer Technologie und hochqualifizierten Arbeitsplätzen in der Zukunft“, unterstrich Hopfner. Einschließlich weiterer geplanter Gebäude ergebe sich sogar eine Investitionssumme von fast sieben Millionen Euro.

Hopfners Feststellung: „Diese Investition dient nicht nur der Sicherung des Standorts, sondern ermöglicht auch eine zukunftsträchtige Expansion“ wurde von den vielen Managern des japanischen Maschinenbaukonzerns, den Mitarbeitern und den Vertretern der Politik mit viel Beifall bedacht. Das Global R&D-Center in Indersdorf werde speziell im Themenkreis Präzisionsgetriebe eine wichtige Rolle innerhalb der Sumitomo-Sparte „Power Transmission Control“ spielen, so Hopfner. „Viele neue Entwicklungen werden in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam der japanischen Mutter künftig in Indersdorf umgesetzt. Das langjährig erworbene Wissen der technischen Mannschaft vor Ort um das Cyclo-System, die Nähe zu renovierten Hochschulen und die gute Zusammenarbeit mit japanischen Kollegen wird bald viele Früchte bringen“, ist Hopfner, der zusammen mit Florian Butzmann die Geschicke der Firma in Indersdorf leitet, überzeugt.

Hopfner wies auch auf wichtige Synergieeffekte bei der Entwicklung mit anderen Sumitomo-Sparten hin. „Getriebe werden in Kombination mit Controllertechnik komplette Systeme ergeben.“

Hopfner kam auch auf die Geschichte von Cyclo zu sprechen, indem er feststellte: „Im Rückblick auf die frühen 1930er-Jahre, als Lorenz Braren das Cyclo-Getriebe erfand, konnte er sich vermutlich nicht vorstellen, wie groß der Einfluss dieses einzigartigen Mechanismus’ auf Präzisionsgetriebe in Robotik und Automatisierung sein würde. Obwohl der Standort Indersdorf über viele Jahre lokale Entwicklungen durchführte, fehlte der globale Ansatz. Lorenz Braren würde sich freuen, dass der Standort Indersdorf jetzt eines der globalen Entwickungszentren von Sumitomo wird.“

Das gute Verständnis für den Markt, die lokale Flexibilität und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit würden helfen, weiter zu wachsen.

Natürlich durfte Generalmanager Tanakan, der die großen Investitionen tatkräftig unterstützte, den Dank aus Indersdorf entgegennehmen. Die Planung und insbesondere die Genehmigung für das neue Gebäude hätten zwar länger als im internationalen Vergleich üblich gedauert, aber durch den großen Einsatz und die Unterstützung von Bürgermeister Obesser und Landrat Löwl sei nun ja alles in trockenen Tüchern. Die nachfolgende Generation könne sich über diese zukunftsweisende Entscheidung freuen.

Josef Ostermair