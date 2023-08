Solarprojekt zum Klimaschutz: Handy-Ladestation für Bergkirchner Schule

Nur ein paar Quadratmeter beansprucht der Energieraum von Willi Kirchensteiner im Keller seines Indersdorfer Hauses. © ost

Indersdorfer Solarexperte Willi Kirchensteiner will sein Projekt, eine Handy-Ladestation für die Bergkirchner Schule, am 1. September vorführen.

Indersdorf – Was Solarenergie angeht, ist Willi Kirchensteiner aus Indersdorf ein absoluter Profi, so dass es nicht verwundert, dass der Berufsschullehrer im Ruhestand schon seit vielen Jahren der Solar-Papst genannt wird.

Der 73-Jährige ist seit über 40 Jahren mit Solarprojekten zum Klimaschutz in Theorie und Praxis sowohl als beliebter Landkreisbürger als auch als langjähriger Lehrer am Berufsbildungszentrum in München engagiert. Kirchensteiner hat als echtes Vorzeigeobjekt sein Wohnhaus in der Maroldstraße in Indersdorf, wo er das ganze Jahr über zu nahezu 100 Prozent Energie aus der Sonne produziert und zeigt, dass es auch ohne fossile Energieträger geht. Ob die Herdplatten glühen oder im Hause Kirchsteiner die Wärmepumpe läuft, alles wird mit Sonnenenergie gespeist. „Von März bis Oktober brauche ich überhaupt keinen Strom von außen“, sagt er mit ein wenig Stolz.

Indersdorfer Solarpapst führt Projekt in Bergkirchner Schule vor

Kirchensteiner ist gelernter Elektro- und Heizungsinstallateur und hat anschließend Elektrotechnik für das höhere Lehramt studiert. Ihm sei es ein besonderes Anliegen, Schülern und Jugendlichen aufzuzeigen, was man mit Sonnenenergie alles erreichen kann. Aus diesem Grund hat Kirchensteiner schon seit Jahrzehnten immer wieder im Rahmen von Projekttagen Schülerinnen und Schülern aus den Schulen von Indersdorf, Röhrmoos und Odelzhausen für die Kraft der Sonne sensibilisiert. So hat er mit den Kindern beispielsweise ein mit Solarenergie betriebenes Treibhaus geschaffen und eine solare Teichpumpe eingesetzt.

Solare Handy-Ladestation in Bergkirchner Schule

Nach all diesen Projekt-Veranstaltungen hat Kirchensteiner nun eine solare Handy-Ladestation geschaffen, die am Freitag, 1. September, ab 14 Uhr an der Schule von Bergkirchen an einem Laternenmast montiert wird. „Ich sehe dieses Projekt auch als Motivation, Jugendliche für den Handwerkernachwuchs im Bereich der erneuerbaren Energien zu begeistern“, so Kirchensteiner, der sich auch über sein Berufsleben hinaus mit Solarprojekten zum Klimaschutz beschäftigt und vom Münchner Stadtrat beauftragt wurde, das Bildungszentrum für Solartechnik zu gründen und zu leiten.

Bei seinem Projekt in Bergkirchen wird Kirchensteiner zeigen, dass sechs Handys gleichzeitig über die Sonne am Laternenmast geladen werden können. „Vor Schulbeginn hier das Handy zum Laden anstecken und nach Schulschluss geladen wieder mit nach Hause nehmen“, so funktioniert die Idee des Solar-Forschers am besten.

Berufliche Perspektiven aufzeigen

„Bastelanlagen“ kennt Kirchensteiner nicht, bei ihm muss alles funktionieren. Wichtig sei ihm bei seinen Schulprojekten auch, berufliche Perspektive aufzuzeigen. Sogenannte Solarteure würden weltweit gesucht. Wichtig wäre nach Kirchensteiners Worten auch die Windenergie in Bayern endlich zu stärken, was vor allem im Winter notwendig wäre. „Ich verstehe, das aktuell viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns in Deutschland komplett mit erneuerbarer Energie versorgen könnten“, unterstreicht Kirchensteiner, der von den Klebeaktionen der „Letzten Generation“ jedoch nichts hält. „Mit diesen Aktionen wird nur die Öffentlichkeit verprellt“, so der Solarexperte, der alle Interessierten zur Inbetriebnahme der solaren Handy-Ladestation in Bergkirchen einlädt.