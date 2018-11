Vielleicht klappt‘s im Elsass

Die griechische Insel Symi und Vahrn in Südtirol sind vom Tisch. Doch auf der Suche nach einer Partnergemeinde tut sich für Indersdorf eine weitere Option auf: im Elsass.

Indersdorf– Die Gemeinde Vahrn hat kein Interesse an einer Partnerschaft mit Indersdorf. Das kam am vergangenen Donnerstagnachmittag bei einem Gespräch der Heimatzeitung mit Abt Eduard Fischnaller aus Neustift heraus (wir haben gestern berichtet). Die Nachricht aus Südtirol trifft die Indersdorfer – zumindest jene, die sich die Partnerschaft mit Vahrn sehr gewünscht haben.

Helmut Ebert ist Mitglied im Festausschuss 900-Jahre Kloster Indersdorf. Die Feier steigt 2020, Ebert hätte sich so gewünscht, bis dahin in Vahrn einen Partner zu haben, denn: Die Gemeinden sind durch ihre gemeinsame Geschichte der Augustiner Chorherren bereits verbunden. Auch wenn Abt Eduard eine Partnerschaft auf kirchlicher Ebene in Aussicht gestellt hat, ist Ebert enttäuscht: „Das ist ja etwas völlig anderes. Es ist sehr schade, dass Vahrn kein Interesse hat, denn da hätten wir von Indersdorf her die beste Verbindung. Wirklich sehr bedauerlich.“ Auch Bürgermeister Franz Obesser findet die Entwicklung „sehr schade.“ Doch Obesser und Ebert zeigen sich als gute Verlierer und denken bereits an ein neues Projekt: „Dann ist es eben so, aber wenigstens haben wir jetzt Klarheit“, sagt Obesser. Ebert weiß von Treffen mit dem Festkomitee: Es gibt einen Ort im Elsass, der Interesse an einer Partnerschaft mit Indersdorf hätte: „Das Kloster Hohenburg bei Obernai hat sich bei unserem Pfarrer gemeldet.“

Das Odilienkloster sieht die Verbindung zu Indersdorf wegen der Ottilienkirche in Straßbach. „Das wäre toll, die Gegend ist wunderschön, der Raum ist deutschsprachig, man ist in maximal vier Stunden mit dem Auto dort“, schwärmt Ebert. Jetzt sei es aber erst mal an Pfarrer Stefan Hauptmann, den Kontakt herzustellen. Ebert hat allerdings schon wieder das Jubiläumsfest im Kopf „Es wäre schön, wenn das bis zur 900-Jahrfeier klappen könnte, falls alles passt.“ Überstürzen will Franz Obesser nichts: „So eine Partnerschaft braucht Zeit, um zu wachsen. Zunächst muss man in Ruhe prüfen, ob es nur eine kirchliche Verbindung gäbe oder auch eine weltliche.“

Darum geht es auch Indersdorfs zweitem Bürgermeister Hubert Böck. „So eine Partnerschaft sollte nicht nur für kirchlich Interessierte sein“, sagt er. „Es sollte eine breite Bevölkerungsgruppe angesprochen werden, die dort gerne ihre Freizeit verbringt und ihre Hobbys zusammen ausleben kann, wie Feuerwehrler, Wasserwachtler, Sportler und so weiter.“

Böck hatte vorgeschlagen, ob Indersdorf nicht eine Partnerschaft mit der griechischen Insel Symi eingehen möchte. Die Mehrheit der Gemeinderäte hält das für sehr unrealistisch. Was Böck generell an der Diskussion im Gemeinderat am Mittwochabend irritiert hatte, war das Argument gegen Symi wegen der Sprachbarriere: „Wo ist da der europäische Gedanke? Ich habe vor Ort nicht die Erfahrung gemacht, dass das ein Problem ist.“ Zudem könne man sich heutzutage gut mit Englisch verständigen. Böck sagt, es ging ihm am Mittwoch auch nicht darum, dass seine Ratskollegen eine Partnerschaft beschließen oder ablehnen sollten. „Ich wollte nur, dass wir in Erfahrung bringen, ob sich die Indersdorfer eine Partnerschaft mit Symi vorstellen können.“ Nur dann wollte er die Idee weiterverfolgen.