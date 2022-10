Hände der Freundschaft und Verständigung

Präsentieren das Projekt: Martina Tschirge, Bürgermeister Franz Obesser, Landrat Stefan Löwl, Projektleiterin Michaela Wintermeyr-Greck und Eva Gottstein, Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung (v. l.). © hr

Sie winken den Verkehrsteilnehmern am Indersdorfer Kreisverkehr beim ehemaligen Gasthaus Funk zu: 151 Hände aus Beton – eine Kunstinstallation des Projektes „Integration mit Augenmaß“ (IMA) des Landkreises Dachau.

Indersdorf ‒ Die Hände lassen es wie ein „Hallo und Auf Wiedersehen“ aussehen, sagte Landrat Stefan Löwl bei der offiziellen Präsentation. Doch sie seien viel mehr. Diese großen und kleinen bunten Hände sind das Ergebnis des Jahresprojekts von IMA mit dem Titel „Die Hände der Freundschaft und Verständigung“. All diese Hände seien so unterschiedlich wie die Menschen selbst, die sie gegossen und gestaltet haben. Sie seien ein „Zeichen des Zusammenhalts“, so Löwl.

Rundherum im Kreisverkehr sieht man die Hände in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Es ist eine bunte Mischung, die 100 Personen aus 25 Nationen in diesen Sommer in einem integrativen und inkludierenden IMA-Projekt als etwas Verbindendes geschaffen haben. Mit dabei waren Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit und ohne Behinderung, das Franziskuswerk Schönbrunn, der Verein RuBiKi und der Verein Behinderte und Freunde Stadt und Landkreis Dachau.

Projektleiterin Michaela Wintermeyr-Greck brachte alle zusammen. Sie sprach sogar von 200 Personen, die insgesamt für das Projekt unterwegs waren. Zusammen mit Andrea Blaser hatte sie eine Menge Vorarbeit geleistet und alle diese Hände aus Beton gegossen und mit Epoxidharz versiegelt.

Ein Hoffnungszeichen sollen die bunten Hände am Indersdorfer Kreisverkehr sein. © rh

Große Dankbarkeit zeigte Eva Gottstein, die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, für all die Ehrenamtlichen: „Ehrenamt verbindet, das zeigt sich hier wunderbar. Diese Hände mahnen uns als Gesellschaft, wieder mehr aufeinander zu zugehen und einander die Hand zu reichen!“

Der Platz oben am alten Friedhof, in der Nähe des Wegs des Erinnerns, mache Landrat Stefan Löwl immer besonders nachdenklich, wie er betonte. An dieser Stelle würden sich Emotionen wie Traurigkeit und Wut mit der tragischen Geschichte der Kinderbaracke verbinden. „Jetzt kommt aber das Bunte, die Kraft und das Schöne dazu“, wie Löwl die Vielfalt dieser kleinen bunten Kunstwerke beschrieb. Auf der einen Seite der Straße sei die Trauer und Erinnerung, und auf der anderen Seite könne man jetzt hoffnungsvoll und glücklich in die Zukunft schauen. Dies sei ein „Hoffnungszeichen“.

Auch Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser freute sich, dass man für diese vielen bunten Ergebnisse des Projekts diesen schönen Platz in seiner Gemeinde im „Herzen des Landkreises“ gefunden habe. Renate Höltl

