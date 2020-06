So geht Jugendarbeit in Zeiten von Corona

Gute Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Indersdorf: Seit vergangenem Mittwoch hat das Jugendzentrum wieder geöffnet. Doch wie sieht sie aus, die Jugendarbeit in Zeiten von Corona, die so viel mehr ist als nur Juz? In der Jugendausschusssitzung gab es dazu jetzt einen Überblick.

Indersdorf – Meistens, wenn Indersdorfs Jugendarbeiter Sebastian Jaeger im Gemeinderat oder Jugendausschuss seinen Bericht abgibt, sagt er: „Vorstellen muss ich uns ja nicht mehr, Sie kennen uns ja alle.“ Weil aber jetzt viele neue Gemeinderäte im Jugendausschuss sitzen, stellte Jaeger am vergangenen Montag nochmal genau vor, was der Zweckverband Jugendarbeit eigentlich ist und tut (siehe Infokasten). Was aber für alle Jugendausschussmitlieder neu war – ganz egal, wie lange sie schon dabei sind – war natürlich ein Thema: Wie sieht Jugendarbeit in Zeiten von Corona aus?

Das Team der Indersdorfer Jugendarbeit besteht aus Nevyana Bogdanova, Florian Huber und Sebastian Jaeger. Ihnen vertrauen Kinder und Jugendliche ihre Sorgen an. So auch gleich zu Anfang der Pandemie. Nevyana Bogdanova erklärte dem Ausschuss: „Man hat von Anfang an gemerkt, was alles wegbricht, weil wir nicht mehr als Ansprechpartner vor Ort sein können.“ Bereits kurz nach dem Lockdown „stand mein Telefon praktisch kaum still“. Es gab sehr intensive Fälle, die die Jugendarbeit betreuen musste. „Das war anfangs auch sehr schwierig, weil auch das Jugendamt nicht immer erreichbar war“, schildert Nevyana Bogdanova die Problematik. „Ich konnte mein Handy quasi gar nicht mehr ausmachen, auch nicht über die Feiertage.“

Die Jugendarbeiter besuchten in der Zeit der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen auch bestimmte Plätze in der Gemeinde, um mit Jugendlichen zu sprechen, die sich trotzdem miteinander trafen. Florian Huber erklärte: „Wenn die Polizei kommt, sind die Jugendlichen sofort weg, aber wenn wir kommen, hören sie uns zu, sprechen mit uns, so konnten wir auch viel Aufklärungsarbeit leisten.“ Deshalb ist Sebastian Jaeger so froh, wenn Anwohner erst versuchen, mit der Jugendarbeit zu sprechen, als gleich die Polizei zu rufen. „So konnten wir zum Beispiel mit den Betroffenen am Sportgelände reden, wo sich Jugendliche öfter getroffen haben und teils auch ihren Müll liegen gelassen haben. Solche Gespräche bringen viel mehr.“ Jaeger bedankte sich deshalb beim TSV-Vorsitzenden Bernhard Wetzstein für die gute Zusammenarbeit.

Florian Huber weiß: „Für die Jugendlichen sind die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen besonders hart. Sie mussten auf ihre wichtigsten Kontaktpersonen verzichten – das sind nun mal die Gleichaltrigen. Das ist wichtig in diesem Lebensabschnitt.“ Seit vergangenem Mittwoch hat auch das Jugendzentrum wieder geöffnet, „unter strengen Regeln und einem Hygienekonzept“, wie Jaeger erklärt. „aber wir freuen uns sehr, dass wir wieder öffnen können!“ Auch wenn die Maskenpflicht noch gewöhnungsbedürftig für alle war. Das Juz wurde für die neue Situation umgestaltet, Sitzgelegenheiten sind so gekennzeichnet, dass die Juz-Besucher nicht zu eng beieinander sitzen, den Kicker trennt jetzt eine Plexiglasscheibe, es gibt eine Einbahnregelung. Für die ersten 20 Besucher war die Situation ungewohnt, aber auch sie waren „einfach froh, uns und ihre Freunde wieder im Juz besuchen zu können“, betonte Nevyana Bogdanova.

Bürgermeister Franz Obesser schätzt die Arbeit der Jugendarbeit immens, wie er in der Sitzung mehrfach betonte. „Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen und sind sehr froh über das Team und zufrieden mit der außergewöhnlichen Arbeit, die weit über Juz und Ferienprogramm hinausgeht!“