Kerzenlicht und Violinenklang im Hallenbad ‒ Konzert auf Wasserbühne

Teilen

Für besondere Klänge auf der Violine sorgte Giacomo Cerruti mit seiner Violine im Hallenbad. © hr

Das Candlelight-Konzert auf einer Wasserbühne im Indersdorfer Hallenbad begeisterte die Zuschauer. Für eine Überraschung sorgten die Synchronschwimmerinnen aus Karlsfeld.

Indersdorf – In einem Meer von Kerzen könnten die Zuschauer ein ganz besonderes Event genießen – das Candlelight-Konzert auf einer Wasserbühne im Indersdorfer Hallenbad. Es war ein Nachwuchskonzert mit jungen Musikern. Als zusätzliches Schmankerl präsentierten die Karlsfelder Synchronschwimmerinnen, die schon einige erfolgreiche Wettkämpfe in diesem Jahr bestritten haben, ihr Können. Mit dabei war die Süddeutsche Meisterin im Wassersynchrontanz Theresa Sanches-Torres mit ihrer Gruppe.

Viele musikalische Highlights berühmter Komponisten, wie Mozarts kleine Nachtmusik, Beethovens Romanze aus der Sonate G-Dur oder Händel mit der Fantasia in d-Moll, wurden präsentiert. Zwischendrin spielten die Musiker Weihnachtslieder zur Einstimmung auf die Adventszeit.

Liliana Kalbande an der Gitarre eröffnete den musikalischen Abend. Matilda Schmid, Yasmin und Marie Yildrim, Theresa Kögl, Magdalena Kopp, Maximilian Wargalla und Leander Möckl erhielten viel Applaus für ihre Darbietungen am Klavier. Und mit Giacomo Cerruti an der Violine sowie Katharina Zollbrecht als Sängerin zeigten weitere musikalische Talente ihr Können.

Einen Schlusspunkt setzten Annika (Gitarre) und Alina Huber (Querflöte) mit Eternal Flame (Atomic Kitten) und dem Wunsch für ein Happy Christmas von John Lennon.

Geboten war ein buntes Programm im und auf dem Wasser, dafür gab es lautstarken Beifall der Gäste. Es war ein besonderes Erlebnis für alle: Sowohl für die jüngsten Solisten, die erstmals Bühnenerfahrung sammeln durften, als auch für die erfahrenen Musiker. Gefühlt tausend Lichter sorgten für einzigartiges Ambiente. Und wer meint, zu einem Konzert gehören Stöckel- oder Lackschuhe, der irrt – hier passte es perfekt, wenn man barfuß oder mit Flip Flops durch die Halle ging.

Die Besucher waren sich einig: Das Konzert mit den Einlagen der Schwimmerinnen war die perfekte Einstimmung auf die Adventszeit.

Roswitha Höltl