Es bleibt bei Tempo 50

Von: Christiane Breitenberger

Im Indersdorfer Gemeinderat ging es um eine Tempo-50-Debatte. © dpa

Die Freie Wähler Indersdorf haben eine Temporeduzierung vor dem Langenpettenbacher Kindergarten auf der jüngsten Gemeinderatssitzung angeregt. Die Umsetzung ist jedoch nicht möglich.

Indersdorf – Die Freien Wähler aus Indersdorf wollten, dass Autofahrer in der Nähe des Langenpettenbacher Kindergartens nicht mehr 50, sondern nur noch Tempo 30 fahren dürfen – deshalb haben sie sie bereits vergangenen September einen Antrag an den Gemeinderat gestellt. Doch aus dem Wunsch der Freien Wähler wird nichts, wie sich nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch zeigte.

Indersdorf: Freie Wähler stellen Antrag auf Tempo 30 vor Kindergarten

Die Freien Wähler begründeten ihren Antrag damals wie folgt: „Im Bereich der Querungshilfe am Kindergarten in Langenpettenbach kommt es für die Kinder immer wieder zu gefährlichen Situationen, da an dieser Stelle zu schnell gefahren wird. Viele Eltern bringen deshalb ihre Kinder selbst zum Kiga und lassen sie auch nicht mehr mit dem Bus fahren.“

Die Freien Wähler wünschten sich einen Ortstermin mit den Verantwortlichen Stellen, damit „die maximal beste Lösung für die Kinder gefunden werden kann“. Und die Gemeinderäte stimmten den Antrag damals mehrheitlich zu.

Zu diesem Ortstermin kam es nun Ende Januar. Der Wunsch der Gemeinderäte war es, dass die Geschwindigkeit im Bereich der Querungshilfe am Kindergarten in Langenpettenbach von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr auf Tempo 30 reduziert wird. Da es sich bei der Straße um eine Staatsstraße handelt, ist jedoch nicht die Gemeinde, sonder das Staatliche Bauamt Freising zuständig.

Kein Unfallschwerpunkt: Temporeduzierung nicht möglich

In der Sitzung am Mittwoch informierte Bürgermeister Franz Obesser die Gemeinderäte über den Verlauf des Ortstermins. Bei dem Termin waren Vertreter der Polizeiinspektion Dachau und des Landratsamtes zugegen. Eine Recherche der Behörden hatte ergeben, dass es sich bei der Stelle um keinen Unfallschwerpunkt handelt, so Obesser.

Da der Kindergarten zudem keinen direkten Zugang zur Straße hat, sondern in zweiter Reihe stehe, sei es den Behörden nicht möglich, das Tempo an dieser Stelle zu reduzieren.

Ein Verbesserungsvorschlag der Polizei war, an dieser Stelle einen Verkehrshelferübergang zu installieren. Obesser sagte, dass dies „bis dato beim Markt nicht angefragt wurde und kein Bedarf seitens der Eltern gesehen wird.“ Es bleibt an der Stelle also bei Tempo 50.

