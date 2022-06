„Die Perle von Indersdorf“: Schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung kamen über 300 Besucher in den Klosterbiergarten

Teilen

Ein Prosit auf die Biergarteneröffnung (v. l.): Bürgermeister Franz Obesser, Ewald Zechner, Franz Höcht, Dominik Vettori, Renate und Werner Schilcher sowie die Gruppe „Grod No“. © ost

Bei traumhaft schönem Wetter wurde der Indersdorfer Klosterbiergarten wieder in Betrieb genommen. Die offizielle Eröffnung sollte an Fronleichnam sein, doch schon einen Tag zuvor, beim angedachten „Soft-Opening“, war die Hölle los.

Indersdorf – Am Mittwoch fanden sich nicht nur geladene Gäste ein, sondern auch viele Bürger aus der Marktgemeinde, die es nicht mehr erwarten konnten, endlich mal wieder in diesem schönen Biergarten neben dem Klosterensemble und der Pfarrkirche zu sitzen. Dies dürfte der endgültig der Beweis sein, wie sehr dieser Biergarten in den vergangenen 13 Jahren allen Freunden der Biergartenkultur gefehlt hat!

So war es nicht nur für Betreiber Ewald Zechner und Besitzer Werner Schilcher eine große Freude, dass die rund 300 Plätze schnell besetzt waren. Auch die Marktgemeinderäte und Bezirkstagspräsident Sepp Mederer fehlten nicht, als der Bürgermeister fehlerfrei das erste Holzfass aus der Augustinerbrauerei mit nur drei Schlägen anzapfte, ohne dass ein Tropfen dieses Freibiers verloren ging. „Man sieht, alle freuen sich, dass dieser Dornröschenschlaf nun endgültig beendet ist und wir in dieser Perle von Indersdorf feiern können“, unterstrich Franz Obesser.

Eröffnung innerhalb weniger Wochen war „Kraftakt“

„Ich bin stolz, dass der heilige Augustinus nun vom Kirchturm aus auf uns herabschauen kann“, sagte Augustinerbräu-Gebietsleiter Franz Höcht, der ebenso wie viele andere Biergartenbesucher in Dachauer Tracht zur Eröffnung kam. Glücklich waren natürlich auch Gastwirt Zechner und der Besitzer des Brauerei-Komplexes samt Biergarten, Werner Schilcher. Zechner, den viele Gäste ja als Dachauer Volksfestwirt und Wirt im Pellheimer Gasthaus Liegsalz kennen, betonte, dass es schon ein Kraftakt gewesen sei, dem Klosterbiergarten innerhalb weniger Wochen zu neuem Leben zu verhelfen und vor allem die personelle Situation in den Griff zu bekommen. Werner Schilchers Gattin Renate sei es gewesen, die ihm Mut gemacht hätte, das Projekt Biergarten anzupacken.

Auch Werner Schilcher selbst betonte, dass so ein Biergarten in Indersdorf einfach gefehlt habe und man es den Indersdorfern schuldig gewesen sei, Abhilfe zu schaffen. Er gehe davon aus, mit Zechner einen guten Partner gefunden zu haben.

Der Klosterbiergarten im Herzen von Markt Indersdorf war schon in den Eröffnungsstunden mit viel Leben erfüllt. © ost

Betriebsleiter am Biergarten ist Dominik Vettori, der mit seiner Schwester Vanessa ein Führungsteam bildet. Erste Pluspunkte konnte auch Küchenchef Sigfried Hohlwein sammeln, der mit Biergartenschmankerln wie Schweinsbraten, Halsgratscheiben vom Grill, Schaschlikpfanne oder Wurstsalat verwöhnte.

Begeistert waren die Gäste auch von der Wirtshausmusi, dargeboten von dem Trio „Grad No“, das auch am Fronleichnamstag am Donnerstag wieder aufspielte.

Live-Musik im Biergarten wird es künftig noch öfter geben. „Grod No“ gibt sich am heutigen Freitag und am Sonntag, 19. Juni, die Ehre. Die Indersdorfer Blaskapelle spielt am morgigen Samstag, 18. Juni, von 18 Uhr bis 21 Uhr auf, „Casablanca“ ist am Samstag, 24. Juni, zu hören und die „Hound Dogs“ geben am Sonntag, 10. Juli, ihr Debüt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.