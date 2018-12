Auto  überschlägt sich mehrmals

Großes Glück hatte eine 48-jährige Indersdorferin am Sonntagnachmittag. Sie überschlug sich mehrfach mit ihrem Auto – und erlitt nur leichte Verletzungen.

Indersdorf - Die 48-jährige Indersdorferin war mit ihrem Citroen auf der Holzhauser Straße von Markt Indersdorf in Richtung Westerholzhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam sie laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Wegen der starken Beschädigung am Citroen konnte die Frau nur mit Hilfe der Feuerwehr Indersdorf aus dem Pkw befreit werden, so die Polizei. Die 48-Jährige hatte sehr viel Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. dn