Sie haben den Mut zu Ladeneröffnungen in der Pandemie

Geschäftswelt am Augustinerring (v.l.): stehend: Heidi Fuß (Due), Maria Jost (Marias Café), Ewa Gordzielik (HAARmonie-Studio), Ralph Offerbach (Vision Optik), Irmgard Kessler (hautnah bodyware & more); vorne mitte Franziska Wörz, rechts und links flankiert von den Inhaberinnen von Beck & Boy, Claudia Beck und Jasmine Boy-Bobik. © hr

Am Augustinerring in Indersdorf eröffneten zwei neue Läden - mitten in der Pandemie: ein Geschäft für schöne Dinge und ein Haarstudio. „Man muss mutig sein!“, sagt Franziska Wörz.

Indersdorf – Die Geschäftswelt am Augustinerring in Indersdorf ist immer mal wieder im Wandel, und das Waren- und Dienstleistungsangebot verändert sich. In den vergangenen beiden Monaten hat das „fancyfränzi“, der Laden für Zauberhaftes und Schönes und das „HAARmonie-Studio“ eröffnet.

Zwei neue Läden eröffnen am Augustinerring in Indersdorf - mitten in der Pandemie

Ein tolles Zeichen setzen die beiden Inhaberinnen Franziska Wörz (fancyfränzi) und Ewa Gordzielik (HAARmonie-Studio), dass sie gerade jetzt ihre Geschäfte eröffnet haben, da es schwere Zeiten für den Einzelhandel, für die Gastronomie und für Dienstleister sind.

Woher nehmen sie die Kraft und die Entschlossenheit, neu zu starten? Für Franziska Wörz gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, sondern: „Man muss mutig sein, den ersten Schritt zu machen.“ Es war für sie ein langgehegter Traum, das Geschäft zu eröffnen. Ein erfreuliches Feedback habe sie in den vergangenen Wochen bekommen, dass es in Indersdorf wieder einen Laden der schönen Dinge gibt. Mit viel Liebe und Sorgfalt hat sie ihr Sortiment ausgewählt, immer mit dem Gedanken, ihren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wie sie sagt.

Ein Geschäft für schöne Dinge, Zauberhaftes und Individuelles aus der Region

Ihr Angebot umschreibt sie so: „Zauberhaftes aus vergangenen Tagen, Neues und Individuelles aus der Region.“ Geöffnet ist ihr Laden am Freitag (9 bis 18 Uhr) und am Samstag (9 bis 12.30 Uhr). Zudem überlegt sie gerade, ob sie eine Pop-up-Möglichkeit bis hin zu einem „Store-in-Store“-Konzept mal ausprobieren sollte und damit ihre Kunden begeistern kann. Sollte diese Idee ankommen, werde sie an diesem Plan weiterarbeiten. Und sie ist immer auf der Suche nach kreativen Menschen, deren Waren sie in ihrem Laden präsentieren könnte.

Gute Ideen und handwerkliches Geschick sind bei Franziska Wörz willkommen. Großes Gefallen findet sie auch an einem Angebot für ihre Kunden im beratenden Sektor, da sie als Innenarchitektin und gelernte Raumausstatterin hierfür die besten Voraussetzungen mitbringt.

Haarstudio ein bisschen versteckt um die Ecke

„Entweder jetzt oder gar nicht“ war auch bei Ewa Gordzielik der ausschlaggebende Gedanke, ihr HAARmonie-Studio zu eröffnen. Geöffnet hat sie von Montag bis Freitag (Mittwoch geschlossen) auch von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 13 Uhr. Ihr Start war ebenfalls gut, sie freut sich über vielen neue Kunden. Die Mundpropaganda und viel Werbung haben ihr dabei geholfen, da sie von der Laufkundschaft nicht so leicht gesehen wird, weil der Salon ein bisschen versteckt um die Ecke ist.

Beide Damen wurden im Kreis der ansässigen Ladenbesitzer sehr gut aufgenommen. „Wir sind froh, wenn hier keine Einheiten leer stehen. Es ist ein Gewinn für den Ort“, sagt Jasmine Boy-Bobik (Bücher bei Beck & Boy). Für sie „lebt das Dorfleben“ dann, wenn auch Läden vor Ort sind. Dies wiederum schätzen die Kunden, weil sie nicht weit fahren müssen, um etwas Schönes zu kaufen. Sie ist wie alle anderen Inhaber dankbar für all ihre Kunden, die in diesen schwierigen Monaten ihre Unterstützung gezeigt haben.

In Zeiten der Pandemie ist die Unsicherheit ein starker Begleiter, aber es ist auch eine gute Zeit, Neues auszuprobieren und Kunden zu begeistern, wie Franziska Wörz und Ewa Gordzielik es jetzt zeigen.

Roswitha Höltl