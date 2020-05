Indersdorf hat jetzt Sportreferenten

Während in Dachau gestritten wurde, verzichtete in Indersdorf die größte Fraktion, die CSU, sogar auf Ansprüche – zum Wohle aller und für eine gute Zusammenarbeit.

Indersdorf – Obwohl gleich zehn neue Gemeinderäte in der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend in der Mittelschulaula vereidigt wurden und eine neue Fraktion hinzukam, blieb eines völlig beim alten: die harmonische Stimmung und der Wunsch nach einer engen, guten Zusammenarbeit. Das dies alles andere als leere Floskeln in Indersdorf sind, zeigten gleich zu Anfang die Worte von CSU-Fraktionssprecher Olaf Schellenberger: „Wir von der CSU wollen ein starkes Signal an den Gemeinderat senden: Auch wenn wir als mit Abstand größte Fraktion Anspruch auf mehr Sitze in den Gremien hätten, verzichten wir auf diesen Anspruch. Die außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit hier muss unbedingt fortgesetzt werden!“

So verständigten sich die Räte gemeinsam auf eine Ausschusszusammensetzung, die es möglich macht, dass jede Fraktion in jedem Ausschuss vertreten ist. Hans Wessner von den Umweltdenkern lobte seine Kollegen für ihren Gemeinsinn: „Wenn ich sehe, wie woanders die Diskussionen über die Ausschusszusammensetzungen laufen, wollte ich nur sagen, dass ich das als schönes Zeichen für die gute Zusammenarbeit sehe, das die CSU und die Freien Wähler hier geben!“ Die CSU ist mit acht Sitzen die mit Abstand stärkste Fraktion im Gemeinderat, die Freien Wähler sind mit vier Sitzen zweitstärkste.

Auch bei der Wahl des zweiten Bürgermeisters nahm sich die CSU zurück. „Wir verzichten auf den Posten“, so Schellenberger. Zur Wahl standen Peter Keller von den Freien Wählern und Anita Engelbrecht von der SPD. Hubert Böck schlug Engelbrecht unter anderem vor, weil er der Meinung ist: „Indersdorf ist reif für eine Frau als Bürgermeisterin!“ Doch Keller gewann die Wahl mit 18:7 Stimmen. Wie sich bei der Wahl zum dritten Bürgermeister zeigte, sieht es die CSU genau wie die SPD – „Indersdorf ist reif für eine Frau als Bürgermeisterin“, sagte auch Olaf Schellenberger. Aber es sollte dann scheinbar doch eine Frau aus den eigenen Reihen sein. Schellenberger schlug Annemarie Wackerl vor, dafür gab es Kopfschütteln und Lächeln bei der SPD. Die Umweltdenker brachten Florian Conrad ins Spiel. Die Wahl fiel mit 15:10 Stimmen auf Annemarie Wackerl. Die 42-jährige Landwirtin ist damit erst die zweite Frau in Indersdorf, die den Bürgermeister vertritt – nach Hildegard Forche-Stocker (1990 bis 1996).

Ein Novum gab es in der Sitzung: Die Gemeinderäte wählten erstmals Sport- und Vereinsreferenten für die Gemeinde. Ein Akt, über den sich Bürgermeister Franz Obesser „besonders freut“, wie er sagte. Die beiden erwartet allerdings eine Mammutaufgabe, wie nicht nur Andreas Geier (BBN), sondern auch Franz Obesser betonten. Geier appellierte an die Referenten, „sich wirklich um alle Vereine zu kümmern, nicht nur um einzelne Hauptportarten. Egal, ob kleiner Dartclub oder ein Gartenbauverein, alle sollten betrachtet werden. Bei knapp 100 Vereinen in der Gemeinde „werden die beiden ordentlich zu tun haben“, sagte Obesser. Die Räte wählten Christian Schuster (FW) und Florian Conrad (UWD) zu Indersdorfs Sportreferenten.

Der Gemeinderat beschloss, keine Stellvertreter mehr zu benennen. Es gibt künftig nur gleichgestellte Referenten. Jugendreferenten: Bernhard Böller (CSU) und Gerhard Seemüller (Umweltdenken = UWD); Seniorenbeauftragte: Gertraud Spaderna (bereits seit 2008) und Monika Geisenhofer (CSU). Kulturreferenten: Anita Engelbrecht (SPD) und Helmut Ebert (FW), beide bereits seit 2014. Sportreferenten: Christian Schuster (FW) und Florian Conrad (UWD).

Am Ende bewies noch einmal der älteste Gemeinderat, Helmut Ebert (FW), was Indersdorfer Harmonie bedeutet, als er die neuen Gemeinderäte begrüßte: „ Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Keiner braucht Angst haben. Hier gibt es keine falschen Fragen.“ Schade sei lediglich, dass man jetzt nicht zusammen zum Wirt gehen könne. Doch Simon Reichlmair (CSU) denkt positiv: „Einstand verjährt nicht!“