Neue Kita fertig: Einzug ins Regenbogenland

Innerhalb nur eines Jahres – vom Beschluss bis zum Bezug – hat die Gemeinde Indersdorf eine Kita aus dem Boden gestampft. 50 Kinder haben dort Platz. Am heutigen Montag zieht die erste Gruppe im Regenbogenland an der Rieder Straße ein.

Indersdorf – Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser war in der Gemeinderatsitzung am Mittwochabend richtig gut drauf. Der Grund: Er hatte eine gute Nachricht für die Gemeinderäte mitgebracht: Der neue Kindergarten in Karpfhofen wird am heutigen Montag bezogen.

Kein Wunder, dass Obesser stolz ist: Der Gemeinderat hat erst vor ziemlich genau einem Jahr den Bau dieses neuen Kindergartens beschlossen – und jetzt zieht bereits die erste Gruppe ein. „Das ist sehr erfreulich, das ist eine tolle Sache“, betonte Obesser in der Sitzung.

Er ließ das Projekt noch einmal kurz Revue passieren: Als im Frühjahr 2018 klar war, dass es ab vergangenem September nicht mehr genug Kinderbetreuungsplätze in Indersdorfs Einrichtungen geben wird, beschloss der Gemeinderat, eine neue Kita in Pavillonbauweise an der Rieder Straße in Karpfhofen zu errichten. Im Mai 2018 trat die Kommune mit einem Planer in Kontakt, im September ging es mit den ersten Erdarbeiten los.

Jetzt ist die neue Kindertageseinrichtung Regenbogenland fertig. Heute wird die erste Gruppe, die seit September in einem Übergangsquartier untergebracht war, einziehen. Die Einrichtung ist künftig für insgesamt 50 Kinder gedacht, derzeit sind 26 Plätze belegt. Aufgenommen werden Kinder überwiegend ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung, aber auch ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr.

Für den Bau der Pavillonanlage hat die Gemeinde rund 1,4 Millionen Euro in die Hand genommen. Das Haus ist außen mit Holz verkleidet und besteht aus zwei hellen Gruppenräumen mit Neben- und Schlafraum. Es gibt dort einem Bewegungsraum, ein Büro, ein Teamzimmer und eine Küche. Zum Toben draußen gibt es einen großzügigen Garten mit Spielelementen, eine breite Terrasse mit Markise – passend zum Namen im Regenbogendesign. „Die Einrichtung ist wirklich sehr schön geworden und bietet viel Platz“, betonte Franz Obesser in der Sitzung.

Das Team im Regenbogenland besteht aus zwei Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin. Die Leitung hat Isabel Hußlein.

Das Regenbogenland

ist täglich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Bei Bedarf wird ein warmes Mittagessen angeboten.