Gute Nachricht für die kleinen Gemeindebürger: Kinder können ab sofort auf neuem Spielplatz herumtoben

Von: Christiane Breitenberger

Schön geworden: Ulrich Ampenberger vom Bauamt, Marcus Mai, Josef Wackerl und Udo Unger alle Bauhof sowie Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser (v. l.) bei der Spielplatzeröffnung. © Gemeinde

Am Ende haben sich die Eltern durchgesetzt: Dank zweijähriger Hartnäckigkeit und einer kooperativen Gemeindeverwaltung gibt es in Indersdorf nun einen neuen Spielplatz.

Indersdorf – Zwei Jahre ist es her, dass sich Stefan Kugler im Juli in der Bürgerfragestunde an den Indersdorfer Gemeinderat wandte und sein Leid klagte. Kugler setzte sich als Vater damals für einen „richtigen“ Spielplatz für die Kinder aus dem Gebiet Raiffeisenstraße und Umgebung in Karpfhofen ein, wie er sagte. Denn: Bisher gab es dort auf dem Spielplatz, „den der Bauherr in der Neubausiedlung bauen musste, nur ein Federtier und einen kaputten Sandkasten“, wie er sagte. Kugler nannte es damals „ein kümmerliches Eck“.

Bürgermeister Franz Obesser versprach, sich der Sache anzunehmen, im Dezember 2020 landete das Thema wieder im Gemeinderat. Obesser stellte den Gemeinderäten ein Konzept für einen neuen Spielplatz auf dem ehemaligen Minimalgelände vor – „vergleichbar mit Ainhofen“, wie Obesser sagte. Die Spielgeräte sollten aus „recyceltem Plastik sein“. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen zu, den Spielplatz zu realisieren.

Jetzt, zwei Jahre später, können die Kinder auf dem neuen Spielplatz herumtoben. Nun wurde er offiziell eröffnet, wie Obesser in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. „Nur der Zaun fehlt noch“, sagte er. 20 000 Euro hat die Gemeinde in die Anlage investiert. Es seien bewusst Spielgeräte aus Metall und Kunststoff ausgewählt worden, es gibt eine Turmspielanlage, eine Wippe, ein Karussell, ein Federtier und einen Sandkasten. Ein Detail gefällt Obesser besonders: Gleich nebenan hat der Bund Naturschutz vor einigen Jahren eine Blühwiese angelegt. Hier können vor oder nach der spielerischen Aktivität noch verschiedenste Blumen und Insekten bestimmt werden. „Bereits am Eröffnungstag waren Lehrer vom Gymnasium da“, so Obesser. Sie informierten sich in Sachen Pflanzenkunde für künftige Projekttage mit Schülern. „Eine ganz tolle Sache“, findet der Bürgermeister.

