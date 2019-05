Den Biertisch gibt’s heuer auch online

Am 24. Mai beginnt das Indersdorfer Volksfest - mit dem neuen Festwirt Franz Widmann. Es wird sich einiges ändern.

Indersdorf – Zum ersten Mal seit 49 Jahren hat das Indersdorfer Volksfest heuer einen neuen Wirt. Im Interview erklärt Franz Widmann junior aus Landshut, was ihm als junger Festwirt besonders am Herzen liegt und was die Indersdorfer heuer vom 24. Mai bis 2. Juni im Zelt erwartet. Veranstalter Josef Schuster verrät, warum er genau diesen Festwirt ausgesucht hat und keinen anderen.

Herr Widmann, wer genau ist Indersdorfs neuer Festwirt?

Widmann: Ich bin 30 Jahre alt, gelernter Koch und Küchenmeister – deswegen findet man mich während des Fests auch meistens in der Küche (lacht). Nachdem ich vier Jahre in verschiedenen Küchen in Deutschland unterwegs war, war erstmal wieder lernen angesagt. Denn „Festwirt“ als solches kann man ja nicht lernen – aber man muss wahnsinnig viel können. Ein bisschen schreinern, ein bisschen schweißen und von der Elektronik muss man natürlich auch was verstehen. Aus unsrer Familie bin ich jetzt Festwirt in der dritten Generation – aber es war immer klar, dass ich Koch lerne, denn: in der Küche macht mir keiner was vor.

Wie war Ihr erstes Fest, für das Sie allein verantwortlich waren?

Widmann: Anstrengend. Ich stand sehr unter Anspannung und war brutal froh und erleichtert, dass nichts passiert ist. Vom Aufbau bis zum Abbau erledigen wir wirklich alles komplett selber. Wenn es da zum Beispiel einen Träger umhaut, dann sterben halt Menschen. Nicht perfekt auf den Punkt gegrillte Hendl wirken da nicht mehr so schlimm.

Herr Schuster, wieso haben Sie sich Franz Widmann als neuen Festwirt für Indersdorf ausgesucht?

Schuster: Zum einen bekam ich Empfehlungen. Und als ich mir verschiedene Wirte angeschaut habe, wusste ich schnell, wieso: Bei ihm passt einfach alles. Tolles, modernes Zelt, besonders gute Qualität beim Essen, und die ganze Familie, sogar die Oma, hilft mit. Das Zelt ist mit einer Musik- und Lichtanlage ausgestattet, da schlackerst mit den Ohren. Es gibt sogar Leinwände, dass auch Gäste in den hinteren Reihen etwas sehen können. Über die Lichtanlage lassen sich tolle Stimmungen erzeugen. Das alles hat mich überzeugt.

Herr Widmann, wenn Ihr Zelt ein Wiesnzelt wär – welches passt am ehesten?

Widmann: Bloß kein schicki-micki. Ich brauch’ keine Schnösel. Also wohl das Hacker. Ich selbst brauch’ nur ein gutes Bier und ein gutes Hendl. Dann bin ich ein glücklicher Mensch.

Was ist der größte Fehler, den man als Festwirt machen kann?

Widmann: Wenn ich bei einem Fest alles gebe und trotzdem etwas schief geht, ist das leichter zu verkraften, als wie wenn ich mich nicht voll reingehängt hätte. Also: ist der größte Fehler, selbst nicht genug zu geben.

Was ändert sich heuer? Fangen wir mit dem Zelt an.

Schuster: Statt blau-weiß erwartet die Besucher heuer ein Zelt in warmen Farben in orange und gelb. Zudem verzichten wir auf das Weißbierkarussell. Dafür gibt es einen größeren Biergarten und zum ersten Mal eine Frei-Schenke, bei der es Weißbier und Goaßmassn gibt.

Widmann: Bei uns bekommt der Gast sein Essen nicht nur bei der Bedienung, sondern kann es sich jederzeit an der Theke holen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn einen abends nochmal der kleine Hunger packt.

Apropos Hunger: Was erwartet die Indersdorfer denn sonst kulinarisch?

Widmann: Neu ist zum Beispiel, dass wir jeden Tag einen günstigen Mittagstisch anbieten. Auch für die Geschäftsleute soll möglich sein: Ein schnelles, gutes Mittagessen und dann wieder: zack, ab in die Arbeit. Das Zelt hat jeden Tag schon ab 11 Uhr geöffnet – am Vatertag ab 10 Uhr. Wir legen großen Wert auf die Küche. Wir verwenden zu 85 Prozent keine Fertigprodukte und zu 80 Prozent keine Tiefkühlprodukte. Nur etwa sowas wie Brezenteiglinge, die wir dann den ganzen Tag über frisch aufbacken. Da wir gegen Massentierhaltung sind, bieten wir auch unser eigenes Bio-Fleisch an.

Schuster: Da Frische so ein großes Thema ist, gibt es zum Beispiel nur am Sonntag frische Ente vom Grill.

Wie sieht es heuer mit Reservierungen aus?

Widmann: Auch das ist neu: Reservierungen sind im Internet unter www.reservierung.festhalle-widmann.de möglich. Pro Tisch ist die Mindestabnahme zehn Essens- und 20 Biermarken. Zudem ist unser Festbüro im Zelt ab Montag 20. Mai, täglich von 9 bis 17 Uhr besetzt in dieser Zeit ist auch das Festbürotelefon unter 0 18 05/66 26 64 erreichbar. Nur am Ois-Easy-Abend und am Vatertag kann man keine Tische reservieren.

Wünschen Sie sich als neuer Festwirt etwas von den Indersdorfern?

Widmann: Ich bin nicht der, der im Mittelpunkt steht. Ich will nur dafür sogen, dass die Indersdorfer eine gute Zeit bei uns haben. Wir stehen zu jeder Zeit im Festbüro für Lob und Tadel bereit, wirklich jeder kann immer gerne vorbeikommen, wenn er ein Anliegen hat. Nur durch Feedback kann man sich auch weiterentwickeln.

Fast 50 Jahre lang war die Familie Lanzl für das große Festzelt in Indersdorf verantwortlich gewesen.