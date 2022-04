Auch Indersdorf kritisiert Landesentwicklungsprogramm: „An der Realität vorbei“

Von: Christiane Breitenberger

Magnet München: Die Metropolregion zog in den vergangenen Jahren tausende Neubürger an - mit massiven Folgen für die Immobilienpreise auch im Landkreis Dachau. © dpa

Das Thema Landesentwicklungsprogramm hat in den vergangenen Wochen für viel Ärger in so manchen Gemeinderäten im Landkreis gesorgt, die Wut mancher Kommunalpolitiker auf die Staatsregierung ist groß (wir berichteten). Jetzt machte auch Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser seinem Ärger Luft.

Indersdorf ‒ In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte er zwar, dass es Gemeinden wie Vierkirchen, Röhrmoos und Hebertshausen „wesentlich härter trifft“, trotzdem ist Obesser mit der geplanten Einteilung alles andere als zufrieden.

Seit vielen Jahren – noch zu Zeiten, in denen Josef Kreitmeir Bürgermeister war – kämpft Indersdorf darum, endlich nicht mehr als ländlicher Raum, sondern als Verdichtungsraum deklariert zu werden, denn, so Obesser in der Sitzung, dieser „bietet mehr Gestaltungsraum für die Kommunen“. Er betonte: „Es muss natürlich auch dort Entwicklung möglich sein, wo kein ÖPNV ist!“ Obesser spielte auf viele der 59 Indersdorfer Ortsteile an. Denn so lange Indersdorf als ländlicher Raum gelte, „wird es schwierig, in den Außenorten Wohnraum zu schaffen“, erklärte der Bürgermeister.

Auch im Punkt Gehälter hat diese Einstufung Auswirkungen auf die Kommune. Zwar kann Indersdorf weiter die Großraumzulage zahlen, aber das betrifft eben nur Angestellte, wie zum Beispiel Kindergärtnerinnen.

Wo für ihn das größte Problem liegt, beschreibt Obesser auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten. Da Indersdorf in die Kategorie ländlicher Raum fällt, bekommen die Beamten dort keine Ballungsraumzulage. Und das trifft: zum Beispiel die Lehrer. Gerade hier kann Obesser die Problematik Jahr um Jahr beobachten. Zum Beispiel Lehrer aus Nordbayern bleiben eigentlich nie lange in Indersdorf, stellen sobald sie können wieder einen Versetzungsantrag. Ein Grund dafür ist für Obesser ganz klar das Gehalt. „Ein Lehrer verdient hier genauso viel wie in Hof, aber dort oben kann er sich überspitzt gesagt ein Einfamilienhaus mieten und hier gerade mal eine Ein-Zimmer-Wohnung.“ Es passe nicht zusammen, dass hier Immobilien- und Mietpreise wie in der Großstadt gelten, aber das Gehalt nicht angehoben werden darf, weil eben die Kategorisierung im LEP nicht passt. Für die Verwaltung ist die Kategorisierung „schwer nachvollziehbar, da wir einem extrem hohen Preis- und Siedlungsdruckniveau ausgesetzt sind“, wie sie in einer Stellungnahme schreibt. Und bittet darin: „Wir raten daher dringend an, die der Strukturkarte zu Grunde liegenden Parameter nochmals auf den Prüfstand zu stellen.“

Hier liegt Obesser zufolge auch das grundsätzliche Problem: „Wir durften nur zu den Änderungen Stellung nehmen“, doch das reiche bei Weitem nicht aus. „Es wäre nötig gewesen, dass man das ganze Ding neu evaluiert und anpasst!“ Anpasst an die Realität, nicht „daran vorbei. Denn wenn nicht die S-Bahnäste oder die Gemeinden an der Autobahn Verdichtungsraum sind, wer denn dann?“, fragt Obesser rhetorisch.

Ihm wäre es wichtig, dass „die Planungshoheit wieder an die Kommunen geht, dass sie sich so entwickeln können, wie es eben nötig ist“.

Zudem wünscht er sich, dass „unser Raum als ,Raum mit besonderem Handlungsbedarf’ eingestuft wird – solche Einstufungen sollten differenzierter erfolgen“.

Als Kreisrat weiß Franz Obesser, dass der Kreis ein gemeinsames Schreiben mit den Kritikpunkten einreichen will – doch Obesser ist Realist genug, um zu wissen, dass dieses Schreiben die Staatsregierung „recht unbeeindruckt lassen dürfte“.

