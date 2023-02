Ein kreativer Kopf an der Säge: Otto Tischners Christbaumschmuck hängt sogar in Texas

Kreativ und handwerklich begabt: Der Indersdorfer Otto Tischner in seiner Werkstatt, wo seine Anhänger entstehen. © Han

Sterne, Engel, Krippen, Kränze und mehr sägt Otto Tischner (81) aus Holz aus. Die Anhänger bietet er jährlich auf dem Indersdorfer Adventsmarkt zum Verkauf an. Einige seiner Arbeiten haben es sogar bis in ein Kloster in Texas geschafft. Doch der Verkaufsstand 2022 sollte der letzte sein. Zum Ende einer 20-jährigen Ära besucht ihn die Heimatzeitung in seiner Werkstatt.

Indersdorf – Er ist stets ein Hingucker, der Verkaufsstand von Otto Tischner beim Indersdorfer Adventsmarkt am Kloster. 20 Jahre lang bot der heute 81-Jährige seinen selbstgefertigten filigranen Christbaumschmuck zum Verkauf an. Man darf annehmen, dass seine Werke fast in jedem Indersdorfer Haushalt den Christbaum schmücken. Doch nun ist Schluss, wie Tischner im Gespräch mit der Heimatzeitung mitteilt.

Wer in seiner Werkstatt seine vielen Exponate betrachtet, könnte annehmen, dass Tischer beruflich mit Holz zu tun hatte. Doch dem ist nicht so. Nach Schulende begann er eine Lehre in der Bäckerei Karl Pest am Marktplatz, die er mit der Gesellenprüfung erfolgreich abschloss. Warum er nach einiger Zeit als Kontrolleur in die damalige Firma Cyclo, jetzt Sumitomo, wechselte, erklärte Tischner so: „Der frühe Arbeitsantritt in der Bäckerei war der Grund.“

Die Erfolgsgeschichte von Tischners Christbaumschmuck nahm seinen Anfang bei einem Besuch auf der Heim- und Handwerksmesse in München. Dort entdeckte er einen Stand mit diversen weihnachtlichen Exponaten. Er war so fasziniert, dass bei ihm der Gedanke aufkam, dies auch mal zu probieren. Vorerst einmal nur zum Eigenbedarf und für Weihnachtsgeschenke an Freunde. Schnell hatte er es bei seinen Arbeiten zu einer Perfektion gebracht.

Auf der damaligen Kunstausstellung in der Indersdorfer Verbandsschule präsentierte er erstmals seine Werke der Öffentlichkeit. Der Erfolg war enorm. Was dann folgte war schon überraschend, erzählt Tischner. Die Pfarrgemeinde Schwabhausen fragte beispielsweise an, ob er den Christbaum in der Kirche mit seinen Werken schmücken könnte. Natürlich sagte er nicht nein. Weitere Aufträge folgten.

Der texanische Bischof schickte ein Dankschreiben nach Indersdorf

Dass seine weihnachtlichen Exponate auch weltweit für Anerkennung sorgen, erwähnt Tischner in seiner Bescheidenheit zunächst nicht. Doch dann rückte er doch heraus: Eine Dame, die aus Texas zu Besuch in Indersdorf weilte, war von seinem Weihnachtsschmuck so angetan, dass sie zahlreiche Stücke auf ihrer Heimreise mitnahm. Die fanden nun in einem Kloster ihren Platz. Der dortige Bischof, mit seinen Klosterschwestern, bedankte sich herzlich in einem Schreiben. Dieses fand eingerahmt einen Platz in Tischners Werkstatt.

Dass sein Christbaumschmuck auch in Australien zu bewundern ist, erzählt er so nebenbei, genauso wie von einem Vorschlag, seine Exponate auf dem Bozner Weihnachtsmarkt ausstellen zu können. Bei einem Urlaub in Südtirol wurde dieses Angebot an ihn herangetragen, das er aber nicht annahm.

Tischner beschränkte sich bei seinem Hobby, wie er es nennt, nicht nur auf die Fertigung von Christbaumschmuck. Auch Weihnachtskrippen entstanden in seiner Werkstatt. Eine davon stellte er 1987 bei der Krippenausstellung aus, die von der Heimatzeitung und der Sparkasse Dachau-Indersdorf veranstaltet wurde. Ein erster Preis war die Folge.

Auch wenn Tischner nach 20 Jahren seine Teilnahme am Adventsmarkt beendet hat, sein Hobby will er nicht ganz aufgeben. Irgendwas werde ihm schon einfallen, was er noch machen kann, meint er. Nun hat er jedenfalls mehr Zeit für sein zweites Hobby: Seit Jahren sammelt er alte Postkarten, Fotos und Dokumente aus der Geschichte Indersdorfs und Umgebung. Für einige Buchautoren war er deshalb schon ein begehrter Ansprechpartner.

Doch was passiert nun mit den gelagerten Schätzen im Keller? Tischner hat dazu noch keine konkrete Antwort. Doch ein Abnehmer hätte sich schon gemeldet. Bekannte aus Rottach-Egern könnten seine Arbeiten auf dem dortigen Weihnachtsmarkt anbieten. Walter Hanusch

