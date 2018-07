Trotz krassem Blitz-Erlebnis: Dieser Indersdorfer jagt Gewitter - und fotografiert sie spektakulär

Dunkle Wolken brauen sich zusammen, Donner rollt an. Wenn sich andere zuhause zurückziehen, dann will er raus, auf die Jagd nach dem Gewitter: Christian Fischer (43) aus Indersdorf ist Stormchaser – ein Sturmjäger.

Indersdorf – Wer sich zum ersten Mal mit einem Stormchaser unterhält, versteht erstmal: gar nichts. Downburst, Wallcloud, Superzelle. Bitte was? Wirklich vogelwilde Begriffe fallen da – oft gleich mehrere davon in einem Satz. Gottseidank ist Christian Fischer aus Indersdorf ein guter Erklärer und kann auch einem Laien binnen Sekunden verständlich machen, was es mit diesen Gewitterbegriffen auf sich hat (siehe unten). Denn wenn es einer wissen muss, dann Christian Fischer. Seit rund 30 Jahren hat er so gut wie jedes Gewitter in der Region beobachtet.

Mit sechs Jahre und ganz viel Schnee fing alles an

Schnee. Und dann auch noch so viel. Und so plötzlich. Wie irre! Christian Fischer, damals sechs Jahre alt, entdeckt seine Leidenschaft für Wetterphänomene. Von da an treibt er seine Mama in den Wahnsinn. Andere Kinder verkriechen sich bei Gewitter, er will gar nicht mehr rein. Als er endlich Autofahren kann, gibt es kein Halten mehr: Fischer will sie alle ganz nah erleben, die Gewitter in der Region. Dank seiner Frau kam ihm irgendwann die Idee, die Unwetter mit der Kamera zu dokumentieren – über die Jahre sind einzigartige Aufnahmen entstanden.

+ Das Foto von den Blitzen ist in der Nacht auf den 31. Mai 2018 in Indersdorf entstanden. © Christian Fischer Wenn man sich die Unwetterfotos anschaut, sieht man ganz oft grünes Licht in den Gewitterwolken: „Grün ist meistens Hagel“, sagt der Experte. „Diese Kraft der Natur ganz nah zu erleben, ist einfach irre.“ Bei der Faszination geht’s aber nicht darum, was ein Sturm anrichtet. Es geht um seinen eigenen Platz in der Welt. Kurz vor einem Gewitter wird erstmal alles ganz leise. Die Natur, die Vögel. „Und wenn ich dann da vor einem riesen Gewitterturm stehe und die Blitze zucken, dann fühl ich mich ganz klein und geerdet“, sagt Fischer. Ein tolles Erlebnis.

Tennisballhagel, Gewittertürme, Blitzeinschlag nur wenige Meter entfernt, umgeknickte Verkehrszeichen, Windböen mit Tempo 180 – Fischer, der im beruflichen Leben als Servicetechniker für Multifunktionskopiergeräte arbeitet, hat alles schon erlebt. Einmal musste er bei einer Jagd stehenbleiben, weil er vor lauter Regen keine zwei Meter mehr weit sehen konnte. Deswegen weiß er auch, wie wichtig es ist, dass man sich dort, wo man auf die Jagd geht, auch auskennt. „Wenn man bedenkt, dass einem der Hagel schon mal die Scheiben aus dem Auto hämmern kann, ist das schon wichtig“, sagt Fischer.

Bei Orkan Kyrill bekam er kaum die Autotür auf

Es geht vor allem auch darum, sich früh genug eine Fluchtmöglichkeit zu überlegen. „Es kann ja auch mal zu Sturzfluten kommen – aber wenn man sich gut vorbereitet und nicht zu blauäugig an die Sache geht, kann eigentlich nichts schief gehen.“ Er weiß, wovon er redet, einmal war der Wind so stark, dass ihm beim Öffnen der Autotür die Türbänder rissen – das war damals Orkan Kyrill.

Christian Fischers Tage beginnen eigentlich immer gleich: So wie andere erstmal Zeitung lesen, beschäftigt er sich zuerst mit Wetterkarten. Immer auf der Suche nach dem nächsten Gewitter. „So weiß ich morgens schon, ob ich meine Ausrüstung ins Auto packen soll oder eher nicht“, erklärt er. Mit Hilfe von zwei Kameras und verschiedenen Objektiven hält er die Naturereignisse fest. Wenn die Prognosen stimmen, geht’s los. Da müssen auch mal Freunde auf einer Party warten oder eine Verabredung zum Essen nach hinten geschoben werden.

Er mag den Tanz mit dem Gewitter

Wirklich jagen tut Fischer den Sturm allerdings nicht. „Ich versuche, mich immer vor dem Gewitter zu positionieren und lasse es dann auf mich zukommen.“ Fischer grinst. Er mag den Tanz mit dem Unwetter. Warten, fotografieren, weiterfahren, warten, wieder fotografieren, während der Wolkenturm immer weiter auf einen zukommt. „Ab und zu muss ich auch nach rechts oder links ausweichen, wenn das Gewitter einfach zu schnell ist.“ Jeder Sturmjäger hat da so eine eigene Taktik. Übers Internet fand Fischer irgendwann heraus: Es gibt viel mehr Leute wie ihn, als gedacht – mit vielen Sturmjägern in der Region ist er heute gut befreundet. Sein Fachwissen eignete er sich auf verschiedenen Seiten von Experten an. Fischer kennt Gleichgesinnte, die stellen sich auch mal mitten in einem Hagelschauer – sie wollen spüren, was sie da erleben, Mann gegen Natur sozusagen. Tut natürlich höllisch weh, und gefährlich ist es auch, aber so sind eben manche „Chaser“.

+ Die Mammatus-Wolken bei Laimering bekam er auch auch 2013 vor die Linse. © Christian Fischer

Ein Mal schlug der Blitz direkt neben ihm ein

Fischer ist da anders. Klar, früher, da war er auch noch waghalsiger, wollte mitten rein ins Gewitter. „Man muss ja sehen, was da so abgeht“, sagt er, und lacht. Aber seitdem mal nur kurz neben seinem Auto der Blitz eingeschlagen hat, muss das nicht mehr sein. Klar, dass Fischers Freunde sich längst nicht mehr auf den ordinären Wetterbericht verlassen: „Wenn sie wissen wollen, ob sie eine Open-Air-Party schmeißen können oder ein großes Grillfest machen sollen, rufen alle erstmal bei mir an. „Fischi! Wie schaut’s aus?“

Damit ihn nicht immer alle anrufen müssen, hat er eine Info-Seite auf Facebook eingerichtet: Fischis Wetterküche 2.0. Hier präsentiert er Bilder, erklärt die Prognosen und: warnt auch mal, wenn es sein muss. Denn neben all der Faszination fürs Wetter hat Fischer noch eine zweite Motivation. Er will die Menschen informieren. Kein Wunder, bei all dem, was der Mann so weiß, was alles aus einer Wolke rauskommen kann. Zum Beispiel scharfkantige Hagelkörner mit acht Zentimeter Durchmesser – „es ist teilweise so irre, was für eine Kraft in diesen Gewittern steckt!“Er weiß auch, dass das Gebiet nördlich der Glonn öfter von solchen Gewittern getroffen wird. „Das haben Meteorologen bestätigt.“ Und dass es weniger gewittert, seit der Flughafen da ist, „ist totaler Blödsinn“.

+ Hier ist eine LP-Superzelle zu sehen ( LP steht für low precipitation und HP für high precipitation), die Christian Fischer 2013 bei Westerholzhausen fotografiert hat. © Christian Fischer

Auch wenn die Leidenschaft immens ist, weiter als 100 Kilometer fährt Christian Fischer nicht, um einem Gewitter nachzujagen. Irgendwo hat das Ganze dann eine Grenze. Aber, na gut: ein, zwei Wochen Amerika in den Great Planes Tornados jagen – das wär noch mal was.

Wetter-Infos und immer wieder spektakuläre Fotos von Gewittern von Christian Fischer gibt es im Internet unter www.facebook.com/groups/fischis.wetterkueche

Hintergrund: Superzelle, Wallcloud und Mammatuswolken

Eine Wallcloud befindet sich meist unterhalb des niederschlagsfreien Bereiches der Schauer- oder Gewitterzelle und markiert den Bereich mit dem kräftigsten Aufwind. Die Wallcloud befindet sich unter dem niederschlagsarmen Aufwindbereich der Superzelle – „also nicht da, wo es regnet.“ Wenn Christian Fischer in den Himmel schaut, sieht er nicht einfach dunkle, helle oder Gewitterwolken. Er sieht Wallclouds, Superzellen oder Mammatuswolken – und dann noch so ein paar verrückte Sachen. Starten wir sozusagen mit der Ausgeburt des Bösen: der Superzelle. „Eine Superzelle muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie sich so nennen darf.“ Es fängt damit an, dass der komplette Aufwindbereich der Gewitterwolke rotiert. Wenn diese Rotation (Mesocyclone) länger als eine halbe Stunde anhält, nennt es sich Superzelle. „Im extremsten Fall könnte daraus ein Tornado entstehen“, so Fischer. Zu guter Letzt die Unschuldshäschen: die Mammatuswolken. „Sie treten seitlich am Randbereich des Gewitteramboss auf, meistens beim Abziehen der Zelle.“ Mammatus heißen sie wegen der brustartigen Form. Wunderschöner Himmel, völlig harmlos.

Lesen Sie auch: Spaßbad Alpamare ist seit Jahren geschlossen - jetzt entstanden diese Fotos im Inneren